María Vicente, en El Partidazo de COPE: "Sabía que podía rebajar mi marca personal"

María Vicente ha atendido a El Partidazo de COPE, tras su oro en el Europeo Sub-20 y récord nacional absoluto. La joven atleta se ha mostado "muy contenta" por cómo le están saliendo las cosas.

"No me ha dado tiempo a interiorizarlo, estoy muy contenta, esperaba algo más de la primera jornada".

"Pasando de una prueba a otra no me daba tiempo a pensar en el cansancio, ha llegado el cambio, y he apretado los dientes porque sabía que podía rebajar mi marca personal".