Marcos Llorente sorprende a Juanma Castaño con las opciones del Atlético de ganar LaLiga: "La gente se deja puntos"

Durante su entrevista concedida a El Partidazo de COPE este miércoles, Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española, fue muy sincero a la hora de cuantificar las opciones que tiene su club de hacer frente al Barcelona y al Real Madrid para conseguir el título de LaLiga. Y su respuesta no dejó indiferente a Juanma Castaño.

Juanma Castaño, conductor del programa, le preguntó directamente sobre los porcentajes de éxito en la competición: “¿Me puedes decir qué porcentaje de posibilidades tiene el Atleti de ganar la Liga? Es decir, si repartieras porcentajes entre Madrid, Barça y Atleti, ¿cuánto le das al Atleti? ¿Un 33%, no?”. Ante la comparación con sus rivales, Llorente admitió que no es sencillo establecer cifras exactas.

El jugador rojiblanco reflexionó sobre el estado de la competición: “Yo creo que a día de hoy, cómo está la liga, que la gente se deja puntos… Nosotros, el Barça el otro día en Sevilla se dejó puntos. Yo creo que sí. Vamos. Bueno, así lo pondría”. Con estas palabras, Llorente mostró confianza en que el Atlético sigue siendo un candidato sólido, a pesar de un inicio de temporada complicado, en el que el equipo perdió puntos importantes.

El optimismo de Llorente desafía la realidad de una Liga que han comenzado comandando de forma seria Real Madrid y Barcelona desde la primera jornada, a sabiendas que equipos como el Villarreal o Betis han comenzado con mucha fuerza.

Con estas palabras en El Partidazo de COPE, Llorente se suma al discurso de confianza que ha caracterizado al Atlético en temporadas recientes, en las que siempre ha mostrado sus ganas de competir hasta el final contra el Real Madrid y el Barcelona, incluso en momentos en los que las estadísticas parecían favorecer a sus adversarios.