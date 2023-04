Marco Asensio nunca se ha planteado fichar por el Barcelona

El futuro de Marco Asensio sigue dando que hablar ya que su contrato con el Real Madrid finaliza este 30 de junio de 2023. Muchas informaciones han aparecido durante los últimos meses que unían al jugador balear con el Barça.

Asensio, en COPE: "¿Nunca jugaría en el Barça? No lo he pensado, ahora mismo no te puedo dar una respuesta" El jugador afronta su último año en el Real Madrid y, ante el interés de varios equipos -entre ellos el Barça- "ni lo he valorado ni lo he pensado". "Estoy centrado en el presente" 20 sep 2022 - 21:53

A pesar de esas noticias, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz ha informado este lunes en El Partidazo de COPE que el '11' del Real Madrid nunca se ha contemplado fichar por el club blaugrana y para simbolizar ese pensamiento se señaló el escudo en el gol anulado en el último partido de LaLiga Santander entre ambos clubes celebrado en el Camp Nou el pasado 19 de marzo.

Audio

¿Qué quiso decir Asensio?

Con ese gesto de señalarse el escudo lo que quería decir Marco Asensio es que en ningún momento va a fichar por el Barça, aunque no renueve. El pasado 20 de septiembre precisamente se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE cuando estaba concentrado con la selección española y ese mismo día fue portada en los medios de Barcelona por un supuesto interés del equipo culé: "Ni lo he valorado ni lo he pensado. No te puedo dar una respuesta. Esta mañana tenía 200 mensajes. Estoy en un mundo donde hay muchos rumores. Es normal porque en enero puedo firmar con cualquier club y saldrán más. Estamos en ese círculo que no puedo controlar”.

Asensio, de 27 años y 7 años en el Real Madrid, no se plantea salir y está agradecido a los blancos y está esperando una oferta de renovación porque se siente madridista y nunca vestirá la camiseta del Barça.