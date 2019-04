Marcelino, en El Partidazo de COPE: "Los futbolistas lo pasaron mal y les ha favorecido vivir esa experiencia"

El Valencia ha derrotado este miércoles al Real Madrid (2-1) y se sitúa a un punto de Champions que ocupa el Getafe. El entrenador del Valencia Marcelino García Toral habló con El Partidazo de COPE al terminar el encuentro y aseguró que están "muy satifechos" y esperan seguir a este nivel.

El conjunto valencianista se medirá al Barça en la final de la Copa del Rey el próximo 25 de mayo y preguntado sobre si prefiere enfrentarse ahora al equipo blaugrana Marcelino señaló que "nos toca jugar cuando nos toca. El Barça está acostumbrado a jugar finales y es diferente a un partido de Liga" pero quiere pensar en el próximo sábado en Vallecas que tienen "un partido difícil".

Parejo es uno de los jugadores del momento y el técnico asturiano apunta que todo lo ha hecho el jugador: "Parejo ha trabajado, yo no he hecho nada. Es ordenado en todo y ha demostrado la capacidad que tiene".

Este miércoles ha vuelto a jugar Guedes de titular y en relación a sus conversaciones con el jugador luso, Marcelino dijo que "muchas veces es darle confianza, otra motivarle. Sé que su situación no es fácil, pero si no tuviera confianza en él, no le hubiera puesto de titular. Es joven y viene de una temporada dificil".

Con estos tres puntos, los chés están a un punto de Champions y Marcelino no descarta a ningún rival aunque sobre el Alavés y el Getafe el entrenador del Valencia apunta que "están haciendo una gran temporada, pero los equipos de su alrededor tenemos más potencia. No es lo mismo jugar a no perder que jugar a ganar".