Manuel Vizcaíno, en COPE: "Estamos preocupados porque tenemos contratos firmados y hay que cumplirlos"

Nuevo capítulo en la guerra por los horarios entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. Este miércoles, los clubes de Primera y Segunda División han mostrado su preocupación por la prohibición de la RFEF de jugar viernes y lunes. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha representado a los clubes de LaLiga SmartBank en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid.



"El nivel de preocupación es un diez ante la posibilidad de no poder jugar lunes y viernes. Los clubes tenemos que estar abiertos a escuchar a todo el mundo, pero lo que no se puede permitir es que los contratos firmados no se cumplan y eso ponga en peligro el sistema de control económico".



El presidente del Cádiz, Miguel Vizcaíno, no ha querido hablar de cifras. "No voy a hablar de dinero, voy a hablar de la preocupación de no cumplir con una estrategia de negocio y lo que significa para los clubes".





"Es importante escuchar a los aficionados. No hay ningún presidente que quiera jugar los lunes, pero ese sacrificio que hacen nuestros seguidores que quede compensado con abonos más baratos. En definitiva, tener clubes más saneados y que se convierta en la mejor Liga del mundo", ha añadido Manuel Vizcaíno, en El Partidazo de COPE.



Sobre una solución inmediata, el presidente del Cádiz ha asegurado que "desgraciadamente estamos abocados a esperar la resolución del juez. Será el siguiente paso y al día siguiente volver a sentarse para llegar a un acuerdo entre todas la partes".