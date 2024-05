Manolo Oliveros da las claves sobre el Xavi Hernández que gusta a Joan Laporta: "Me gusta que lo seas"

¿Se desdice Xavi Hernández con respecto a lo que decía 24 horas atrás? ¿O simplemente matiza las declaraciones que tanta polvareda han provocado en los despachos de Can Barça?

El análisis de la rueda de prensa post partido del técnico azulgrana tras su triunfo por 0-2 en Almería fue uno de los puntos importantes del Tiempo de Opinión en El Partidazo de COPE de este jueves, con Juanma Castaño.

Helena Condis le preguntó al técnico azulgrana si se ve siendo entrenador del Barcelona la próxima temporada, a lo que el entrenador respondió con fuerza y con la ilusión del que quiere levantar la situación en cuanto concluya la temporada actual: "Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar la pretemporada. Lo veo como una oportunidad, tengo el honor de estar en el mejor club del mundo. Con toda la ambición, sólo dije ayer que la situación económica del club no es la mejor. Entiendo el ruido como siempre pero estoy tranquilo, lo demás no lo puedo controlar."

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona en una rueda de prensa. EFE.

Lo que Xavi decía un día antes, con mucha contundencia, dejaba entrever las profundas carencias que tiene el club azulgrana para confeccionar una plantilla de garantías que le permita luchar por todos los títulos, que suele ser el objetivo habitual de cada temporada en el Barça: "El socio debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo", dijo entonces.

Las noticias de COPE: futuro complicado para Xavi

Pese a haber rectificado, o haber aclarado, esas declaraciones del miércoles, lo que parece seguro es que han causado tanto malestar en los despachos, que Helena Condis y Miguel Rico han dado sendas informaciones con relación al futuro 'negro' que Xavi parece tener en el club. Rico afirmó que Xavi Hernández está más dentro que fuera del Barcelona.

Por su parte, Helena Condis habló del enfado que directamente tuvo la reflexión de Xavi en el presidente Joan Laporta.

Ese discurso realista de Xavi es lo que hay no ha gustado al presidente Joan Laporta y ha provocado que se vivan horas tensas y enrarecidas en Can Barça.

Esas palabras han causado malestar en el área deportiva y en el propio Laporta, e incuso anoche en el programa Onze de TV3, señalaron que la relación entre el dirigente y el entrenador culé se había enfriado en las últimas horas. Gente cercana a Laporta le sigue diciendo que Xavi no puede ser el entrenador el año que viene.

Manolo Oliveros: el Xavi que Laporta quiere en el Barça

El narrador habitual de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ofreció en El Partidazo de COPE su particular visión sobre la relación entre presidente y entrenador.

Joan Laporta, y Xavi Hernández entrando a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.EFE

Su reflexión, que parte de las informaciones de Helena Condis y Miguel Rico en El Partidazo de COPE, y "tras escuchar al Xavi Hernández de ayer y al de hoy, para mí que Laporta lo que quiere es que Xavi sea fiel y dócil", sentenció.

Para Oliveros, Laporta quiere "que sea ese Xavi al que se le puede cambiar las convocatorias, ese mismo Xavi que se puede cabrear Laporta porque no pone la alineación que quiere frente al Rayo Vallecano; ese mismo Xavi que le dice que no sea conovocado Dembélé para que firme la renovación aquel mes de enero y que luego lo admite. Es decir: ese Xavi de club".

'Oli' cree que el siguiente paso es que a Xavi le lleguen "directa o indirectamente" esas filtraciones a la prensa para que salga a decir: "¡Oh, ojo, que me he pasado!" Y por eso, el entrenador "pliega velas y Laporta dice: vale, me gusta que seas fiel, que seas dócil".