Xavi, sobre el enfado del club: "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar la pretemporada"

Las últimas horas en el Barcelona han estado marcadas por la información contada por Helena Condis en Tiempo de Juego y que apuntaba a un enfado en las altas instancias del club blaugranas por las palabras del técnico Xavi Hernández en la previa del partido ante el Almería.

Partido en Almería que se llevó el conjunto culé por 0-2 y al término del mismo, Xavi atendió a los medios de comunicación y respondió a los preguntas sobre este asunto.

"A mí personalmente no me han dicho nada, la relación no cambia. Dije lo que pienso que es real. Vamos a pelear por todos los títulos, pero la situación no es fácil y el club está trabajando para revetir la situación", fue su primera contestación sobre este tema.

A pregunta de nuestra compañera Helena Condis por si siente la misma energía que hace tres semanas cuando se confirmó su continuidad en el banquillo, Xavi contestaba lo siguiente: "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar la pretemporada. Estoy planificando la pretemporada con Deco. Es un honor de estar en el mejor club del mundo. Solo dije que la situación económica del club no es la mejor. Entiendo el revuelo, pero estoy tranquilo"

Preguntado por si merecía la pena trabajar en estas condiciones, el de Terrasa apuntaba que "el staff está con mucha ilusión y muchas ganas. Estamos sacando los partidos para jugar el año que viene la Supercopa. Tengo muchas ganas de que comience la temporada que viene. Este año no hemos competido bien para ganar títulos, pero hemos estado cerca. Tengo mucha ambición y muchas ganas. Lo demás no lo puedo controlar".

Por otro lado, Xavi destacó a Héctor Fort y fue preguntado por Fermín López, autor de los dos goles: "Utiliza las dos piernas y eso le ayuda mucho a llegar y hacer gol. Es un futbolista que puede estar en el primer equipo", dijo. "Nos ha contagiado la situación del rival. Hemos visto el partido fácil y nos ha faltado contundencia. Ellos estaban entregados casi en la primera parte", terminó sobre el encuentro ante el colista.