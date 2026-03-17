Juanma Castaño, sobre las palabras de Rüdiger acerca de su rodillazo a Diego Rico: "No puedo entender esta reacción"

Antonio Rüdiger ha hablado por primera vez sobre la polémica acción con Diego Rico en el partido entre el Real Madrid y el Getafe. En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Manchester City, y a preguntas de la prensa, el defensa alemán ha ofrecido su punto de vista sobre el rodillazo que le propinó al jugador azulón.

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

Lejos de pedir disculpas, Rüdiger ha justificado su acción y ha criticado la reacción del futbolista del Getafe. Aunque ha admitido que las imágenes a cámara lenta "parece terrible", ha negado cualquier intencionalidad. "Si realmente yo hubiera tenido la intención de hacerle daño, no se hubiera levantado", ha sentenciado el central, añadiendo que Rico "luego corrió, ¿verdad?".

Si realmente yo hubiera tenido la intención de hacerle daño, no se hubiera levantado" Antonio Rüdiger

Decepción en El Partidazo de COPE

Las declaraciones del futbolista del Real Madrid han sido analizadas en 'El Partidazo de COPE', donde el equipo de Juanma Castaño ha mostrado su decepción. Los contertulios han coincidido en que el alemán ha desaprovechado una gran oportunidad para disculparse por una acción muy controvertida.

Para el director de El Partidazo de COPE, "tiene narices que lo que le haya parecido mal a Rüdiger sea que Diego Rico diga que casi lo mata, ha desaprovechado una oportunidad para explicarse y sentenció con un "yo no puedo entender esta reacción"

Los contertulios de El Partidazo de COPE, han considerado que la actitud de Rüdiger en la sala de prensa ha sido incluso peor que la propia falta. Dani Senabre, explica que, "para mí ha estado peor hoy que en el día de la acción", , criticando su argumento de que no fue para tanto porque Rico pudo seguir corriendo. El central afeó al jugador del Getafe su reacción: "No necesita exagerar".

La indignación ha sido mayor por la comparativa final del jugador, quien ha instado a Diego Rico a "mantener la calma" por "lo que sucede en el mundo". Además, se ha recordado que la acción, que no fue sancionada en el campo, debió haber sido revisada por el VAR, algo que fue reconocido posteriormente como un error por el CTA.