Manolo Lama, sorprendido por el silencio del Real Madrid por la cautelar en el 'caso Dani Olmo': "Es un clamor"

LaLiga y el Athletic Club, a través de su presidente, son las dos únicas reacciones destacadas durante este miércoles, dentro del fútbol español, tras conocerse la cautelar concedida por el CSD al FC Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, en contra del Reglamento del fútbol español.

Cabe preguntarse cuántos equipos o cuántas instituciones más puedan mostrar su malestar con la decisión. Como también cabe preguntarse si, en concreto, el Real Madrid moverá ficha por este movimiento del Gobierno a favor del Barça.

Esa es la pregunta que, entre otros, se hicieron en El Partidazo de COPE Manolo Lama, Paco González y Roberto Palomar.

Paco González acusa directamente al Real Madrid de haber hecho "una dejación de funciones en España". El club que preside Florentino Pérez se llevaba antes bien con la Federación y mal con LaLiga; y ahora, LaLiga y la Federación es más o menos lo mismo por la figura de Tebas en ambos organigramas. "Sospecho", exponía González, "que le viene bien el ir de la mano, aunque en la foto salgan separados, con el Barça para el sueño, para mí, imposible, de la Superliga. Y no va a decir ni 'pío'", comentó con pleno convencimiento.

Manolo Lama se acordó del desconento que deben tener por este motivo los aficionados del Real Madrid: "Yo ya lo dije el otro día, que me extraña el silencio del Madrid. Como club no, porque va de la mano del Barcelona (para la Superliga), pero me extraña que el Madrid no respalde a sus socios. Porque ahora mismo hay un clamor popular en el madridismo de que esto es otra cacicada".

"Me resulta sorprendente que el Madrid no abra la boca", afirmó Lama. "Ahora, imaginaos: una final Real Madrid-Barça", en la Supercopa de España el próximo domingo "y mete el gol Dani Olmo. ¿Cómo se pondrían los aficionados del Madrid?"

EFE BARCELONA, 26/11/2024.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy martes FC Barcelona y Brest en el estadio Lluis Companys, en Barcelona. EFE / Alejandro García.

En el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se recordó que el Real Madrid tardó mucho en posicionarse con respecto al 'caso Negreira': "Se personó cuando vio la alarma social que estaba instalado dentro de sus seguidores", apuntó Juanma Castaño.

¿trato desigual a otros equipos?

Otra de las cuestiones que puso entre interrogantes Manolo Lama en El Partidazo de COPE fue si el CSD habría obrado de la misma manera si la petición hecha por el Barcelona hubiera estado firmada por cualquier otro de los equipos de Primera División: "¿Alguien piensa que, en vez del Barça, esto le hubiera ocurrido a dos jugadores del Leganés, del Getafe, del Girona o del Barakaldo, el Consejo habría tomado esta decisión?"

"Yo también he visto bajar, por ejemplo, al Reus o al Extremadura porque debía un millón de euros, o al Elche porque debía cuatro. Ese día o no llamó o les interesaba..." insinuó el periodista.

el contundente artículo de roberto palomar

Roberto Palomar también intervino en El Partidazo de COPE por el duro artículo de opinión que escribió en Marca como consecuencia de la decisión del Gobierno.

Palomar calificó de "política" dicha decisión y cree que se basa en la guerra del Gobierno con Tebas, con Louzán y con Aganzo. "El Gobierno, en cuanto ha tenido la oportunidad de meter la guadaña, les ha desautorizado, al margen de que esté el Barça".

Pero el periodista de Marca también quiso meter "en la ecuación al silencio de Florentino Pérez", el presidente del Real Madrid, "al que tampoco le gusta a Tebas y me parece que tampoco a Louzán. O sea, Florentino también está recogiendo de esto".

Y se refirió al supuesto que planteó Lama sobre un hipotético gol de Dani Olmo en la final de la Supercopa de España: "¿Es lo peor que le puede pasar? Bueno, ya han jugado otras veces contra el Real Madrid. Al final, por debajo de todo esto hay una guerra soterrada contra gente que tampoco le gustan a Florentino", aclaró.