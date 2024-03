Manolo Lama señala el mérito de Xavi en el pase a cuartos y augura su futuro: "Ya te lo adelanto yo"

Xavi Hernández se erigió en uno de los protagonistas en la noche grande del Barcelona en Europa, tras la eliminación del Nápoles en los octavos de final que le permite, cuatro años después, volver a disfrutar de unos cuartos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador del Barcelona volvió a poner en valor su afirmación, hace una semanas, en la que dijo que se marcharía del equipo catalán. "Ya dije que los jugadores darían un paso adelante con mi decisión y la gente no me creía", dijo Xavi en Movistar al término del partido.

"La gente no me creía; que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas de manera injusta", insistió.

Después, durante la rueda de prensa, Xavi 'pasó factura' a algunas cuestiones que se criticaron del Barcelona desde la prensa de Barcelona: "A los jugadores se les presiona demasiado. Hoy parecía un vida o muerte. Les he dicho que tranquilos porque no tenía que morir nadie". Dijo que ha habido "mucha crítica injusta, se llegó a decir que éramos el bufón de la Champions, ¿creéis que era necesario esto? Y viniendo de periodistas que cubren el Barça. ¿Y después de lo que hemos demostrado hoy, qué hacemos con el bufón de la Champions?".

Manolo Lama, que fue uno de los muchos que alzaron su voz en favor de Xavi Hernández en la victoria frente al Nápoles, reconoció que el entrenador catalán "está mal rodeado. Todo lo que gana en el césped lo pierde en la sala de prensa", lamentó.

El pase a cuartos, ¿nuevo punto de inflexión?

Las declaraciones post partido de Xavi Hernández no empañan, sin embargo, su buen partido y la buena ejecución de las decisiones durante los 90 minutos que le permitieron al Barcelona ganar.

"Hoy es la noche de Xavi Hernández", concretó Lama durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este martes. "Hay que darle su mérito. Ha metido a un equipo discreto entre los ocho mejores de Europa. Ha acertado en un partido con ausencias importantes. Ha acertado en los cambios. Y ha apostado por tres chavales que han sido los mejores: Cubarsí, Yamal y Fermín".

¿Cambia algo en la continuidad de Xavi?

Desde que Xavi dijo que se marcharía al final de la temporada, el Barcelona no ha perdido un solo partido.

Xavi se mantiene firme sobre su futuro.



“Es el momento del cambio”. pic.twitter.com/9gblLt7sSe — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) March 12, 2024

Por dicha circunstancia le preguntó Mónica Marchante al directivo Rafael Yuste en Movistar. Yuste respondió que "respeto a Xavi y su decisión. [de querer salir del club en junio]. Él sabe lo que yo pienso. En fin, vamos a ver qué ocurre. A mí me gusta Xavi Hernández", sentenció.

Las palabras de Rafa Yuste se unieron a la del resto de jugadores que hablaron después del partido de este martes y que manifestaron abiertamente su apoyo al actual entrenador.

Sin embargo, Manolo Lama optó por enfriar un poco la euforia: "Es que esto cambia de un día para otro. Hoy es su noche, pero ya te adelanto yo... Aún queda mucho y lo mismo que hoy gritamos Xavi quédate, puede pasar cualquier cosa".