Manolo Lama señala al jugador que "cada vez está mejor" en el Real Madrid y lanza un aviso al Barça: "Quiero recordar"

Real Madrid y Barcelona jugarán la final de la Supercopa de España el próximo domingo a las 20:00 horas. Los blancos ganaron al Mallorca 3-0 con goles de Bellingham, Rdorygo y Valjent, en propia puerta; mientras que los azulgranas eliminaron al Athletic de Bilbao con una victoria por 2-0, con tantos de Gavi y Lamine Yamal.

El Madrid se enfrentó este jueves al Mallorca, subcampeón de Copa del Rey la pasada temporada, con la baja de Modric y con un once que empieza a ser el de las grandes ocasiones para Carlo Ancelotti. El partido empezó con un gran Kylian Mbappé, del que el técnico italiano afirmó en rueda de prensa que el francés está llegando a su mejor nivel. No fue hasta la segunda parte cuando llegaron los goles. El primero, con una triple ocasión que acabó en el gol de Bellingham, después de un cabezazo al palo de Rodrygo, un disparo de Mbappé que despejó Greif y un tiro raso entre toda la defensa del Mallorca, que se encontraba debajo del larguero pero que no pudieron evitar el tanto de Bellingham.

RFEF Bellingham celebra su gol, en la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Mallorca

El segundo y el tercero llegaron en tiempo de descuento. El 2-0 lo hizo Rodrygo tras un gran pase de Lucas Vázquez hacia el segundo palo, donde apareció el delantero brasileño para marcar en el día de su cumpleaños y sentenciar el partido. El tercero fue de Valjent en propia puerta y tras este gol, Bellingham le dio un par de collejas a Maffeo, que tuvo su lucha habitual con Vinicius durante todo el encuentro, y que provocó una tangana que continuó incluso después de que De Burgos Bengoechea pitara el final. En las imágenes se vio un enfrentamiento entre Maffeo y Asencio y, en el túnel de vestuarios, gritos entre Vinicius y Morlanes.

Por su parte, el Barcelona derrotó 2-0 al Athletic de Bilbao gracias a un gol de Gavi en la primera parte, aprovechando un buena llegada de Balde y marcando llegando desde atrás; y a otro de Lamine Yamal tras el descanso, marcando en un mano a mano ante Unai Simón. Este partido estuvo marcado por la decisión del CSD de otorgar la cautelar al club azulgrana para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Esta decisión ha hecho que reacciones varios clubes, como el Athletic de Bilbao, que de la mano de su presidente Jon Uriarte dijo que “hay situaciones esperpénticas”. Además, este jueves Las Palmas y el Atlético de Madrid emitieron dos comunicados criticando duramente la cautealar.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra tras marcar el segundo gol ante el Athletic, durante el partido de semifinales de la Supercopa de España de fútbol que FC Barcelona y Athletic Club disputan este miércoles en el estadio Rey Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí. EFE/Alberto Estévez

Ahora, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán el domingo y los culés podrán contar con Dani Olmo y Pau Víctor. Lo curioso de este caso, y que Manolo Lama ha destacado en COPE e incluso lo ha dicho el presidente de LaLiga Javier Tebas, es que el Real Madrid es uno de los pocos clubes que no ha dicho nada sobre la polémica decisión del CSD. El presidente Florentino Pérez no ha dicho nada sobre esto y, tras el partido, Ancelotti solo dijo que tenía su propia opinión pero que no iba a decir nada en público.

manolo lama elogia el juego de rodrygo

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego y comentarista de El Partidazo de COPE, analizó la victoria de los blancos ante el Mallorca y destacó la importancia de Rodrygo: "Y también quiero recordar que Rodrigo está cada partido mejor. No solamente por el gol que ha metido, ha hecho buena primera parte, ha rematado al palo. Rodrigo vuelve a ser el Rodrigo que le da gusto. Yo creo que la gran noticia del Madrid es que Ancelotti ha encontrado el equipo".