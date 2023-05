Manolo Lama revela el detalle que cambiará el Manchester City - Real Madrid: "En el momento en el que pase"

El Real Madrid tendrá que ir a Inglaterra a ganar para estar en la final de la Champions League. Carlo Ancelotti y Pep Guardiola aplazaron la solución de la semifinal tras una batalla magnífica, igualada, con tramos espléndidos para cada equipo. Golpeó primero Vinicius con un golazo, tras una acción de Camavinga espléndida, cuando mandaba el City, y De Bruyne contestó con otro derechazo extraordinario cuando los blancos parecían dueños del partido. En 'El Partidazo de COPE' ya miran por lo que esperan del choque de vuelta en Manchester.

Una pared de Camavinga y Modric en salida de balón le abrió espacios a un Real Madrid que no perdonó. Después de estar 36 minutos más preocupados de tapar huecos ante el dominio citizen, el conjunto blanco tuvo una vía de escape, y no perdonó. Disparo duro de Vinícius desde la frontal, mientras los defensas reculaban esperando que intentara el regate para progresar, y un 1-0 que cambió la energía del equipo. El brasileño metió de lleno a los suyos en el encuentro, hace que el sueño de llegar a la final de Estambul no se antoje tan lejano y se llevó los elogios de 'El Partidazo de COPE'.

Como pudiste escuchar en 'Tiempo de Juego', lo que empañó la actuación blanca fue un doble error, primero arbitral y después de Camavinga en un pase que propició que el Manchester City robase en campo rival. Desniveló Rodri, metió a Grealish que combinó con Gündogan, descargó atrás y De Bruyne colocó junto al palo, perfecto. Empate en un partidazo. Aun así, de no ser por Ederson, que sacó dos balones de gol a Benzema y Tchouaméni, los blancos pudieron encarar la vuelta con ventaja. No lo consiguieron y necesitarán más en una semana que trataron de encontrar en 'El Partidazo de COPE'.





La peor que noticia es que Benzema, decisivo en el Madrid campeón, no está en su mejor versión. Tampoco encontró el City a Haaland, con Rüdiger adosado a su espalda, implacable. Eran los dos jugadores sobre el campo a los que se les antoja el poder del gol decisivo. Para que aparezcan más, Manolo Lama dio una clave con la que la eliminatoria cambiará por completo que puedes escuchar aquí. Ambos equipos tienen un punto más en este sentido que seguramente sacarán el próximo miércoles en el Etihad Stadium.

Solo desde el dominio de la competición, el carácter competitivo, la resiliencia y la capacidad de sufrimiento única del Real Madrid en la Champions se puede explicar su triunfo al descanso tras ser sometido y sobrevivir a 25 minutos de exhibición futbolística del City en el Santiago Bernabéu. Lo acabó teniendo en la mano, con el tanto de Vini, pero acabó pagando caro el error puntual en un pequeño detalle que pasa factura en los días grandes. El reto de asaltar el campo de Manchester será aún más grande y lo podrás volver a vivir en 'Tiempo de Juego'.