Tiempo de opinión, en El Partidazo de COPE: "El City le tiene demasiado respeto al Real Madrid"

En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE analizamos hoy el empate entre el Real Madrid y el Manchester City en el partido de ida de semifinales de la Champions League.





¿Cómo está ahora la eliminatoria?

Manolo Lama: “Creo que el Manchester le tiene demasiado respeto al Real Madrid. Yo le pongo 55-45% a favor del City"

Paco González: "Lo veo mejor para que el que juega en casa, 65-35%. La veía 60-40 antes del partido de hoy. El Madrid ha hecho cosas buenas fuera de casa"

Tomás Guasch: “Está todo el pescado por meter”

Roberto Palomar: “Veo un poco más favorito al Manchester, por el factor campo. Han sido dos grandes equipos jugando con cuidado”

Elías Israel: “51-49 para el Madrid porque me parece que el Manchester está acomplejado. Le da tanto miedo jugar a lo que juega el City...”

Fernando Evangelio: “51-49 para el Madrid. El City se estaba acordando de lo del año pasado en la segunda parte”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nota del partido y MVP

Audio





Paco González: “Al partido le doy un 9-9,5, ha dejado jugadas estratosféricas. Gente a un nivelazo, aunque Benzema y Haaland no. El mejor del partido... toda la defensa del Madrid, me han parecido espectacular todos. Es un partido en el que no ha habido errores”

Manolo Lama: “El partido no me ha gustado aunque son los dos mejores equipos de Europa, ha sido emocionante. Futbolísticamente no me ha gustado porque no querían perder. El MVP, me ha encantado Rodri y Camavinga”

Roberto Palomar: “El partido me ha gustado. El respeto forma parte de esto. Este es el mejor partido que se puede ver en Europa. Lo mejor del Madrid, la concentración defensiva y en el City me ha encantado Rodrigo”

Elías Israel: “No me parece ni un 9 ni un 5; le pongo un 7. Los dos han ido al guión mínimo. El MVP, Kroos. Creo que es llamativo que Guardiola no haya hecho cambios"

Fernando Evangelio: “Le pongo un 8 porque han hecho menos ocasiones de lo normal. Me ha impresionado Rudiger y su defensa de Haaland”

Poli Rincón: "Hubiera ido más tranquilo con el 0-1. Creo que el Madrid resolverá antes de llegar a penaltis; hoy ha dado la talla y ha callado muchas bocas. Va a ser un partido terrorífico"