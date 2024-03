Manolo Lama habla del problema que generó Ancelotti, sin querer, nombrando a Courtois: "Perjudicó"

La situación en la portería del Real Madrid no está siendo fácil esta temporada por la lesión de larga duración de Thibaut Courtois. Cuando el cancerbero belga se lesionó el pasado mes de agosto, el club blanco recurrió al mercado para hacerse con la cesión de Kepa Arrizabalaga, procedente del Chelsea.

Sin embargo, el devenir de la temporada ha hecho que Lunin, que lleva varias temporadas en el club, haya llegado a ser el portero del que Carlo Ancelotti haya tirado más, relegando a Kepa a la suplencia.

Recientemente, el técnico italiano se atrevió a poner una fecha muy aproximada para el regreso de Courtois a la competición. A primeros de este mes de marzo, Ancelotti habló en rueda de prensa de las estimaciones que existían tanto con el belga como con Militao, también lesionado. Ambos regresarían en una fecha simiar: "La fecha no está definida, pero tenemos que aprovechar el parón de selecciones y luego el mini parón de la Copa del Rey. En ese momento comenzarán a ejercitarse con el equipo. Tras el 14 de abril, tras el Mallorca, podrían estar disponibles", declaró.

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad deportiva de Valdebebas | EFE

El problema que generó Ancelotti con esta afirmación

Lo que parecía una inocente afirmación de Carlo Ancelotti, seguramente con el ánimo de apoyar a Courtois en el tramo final de su lesión, puede haber provocado una situación incómoda en la portería del Real Madrid.

Al menos, es así como lo ve Manolo Lama. El periodista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE cree que Ancelotti "se ha metido en un jaleo al utilizar el nombre de Courtois".

Y para comprender mejor el problema, Lama hizo el ejercicio de ponerse en la piel de Andriy Lunin: "Yo me pongo en su lugar, pensando que he salvado 'el culo' del Madrid, que estoy en plena forma... y me sacais el nombre de Courtois. Y me sacais casi, casi, haciéndome ver que, cuando se recupere, va a jugar él en Manchester".

Lama se pregunta cómo se debe sentir después de eso el portero ucraniano: "Pensará, 'otra vez, el 'marrón' para mí".

Lama no duda que Ancelotti lanzó aquella afirmación ante la prensa con la única intención de animar al portero belga, pero "pienso que los entrenadores a veces quieren ayudar y, al final, perjudican. Seguro que quiso animar a Courtois pero perjudicó a Lunin", afirmó.

"No tienes por qué anunciar lo que va a pasar en tres o cuatro semanas porque te puede pasar lo que te ha pasado", reflexionó el periodista.

A la situación de esta temporada hay que añadir el panorama o la incertidumbre que se abre de cara a la temporada que viene, en la que Kepa haya regresado al Chelsea, Lunin esté a las puertas de agotar su contrato con el Real Madrid y Courtois "no sepamos cómo va a volver".

Courtois prolonga su baja por una nueva lesión

Este martes saltaron todas las alarmas en el Real Madrid cuando Thibaut Courtois se tuvo que retirar del entrenamiento, entre lágrimas, por una nueva lesión.

Según el parte médico del club madridista, "tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. La lesión se ha producido durante la sesión de entrenamiento de hoy. Pendiente de evolución". Queda por verse si el futbolista pasa por el quirófano para extiraparse el menisco dañado u opta por otro tratamiento más conservador.

Thibaut Courtois, lesionado.EFE





El portero belga inició la sesión de trabajo junto a los jugadores madridistas del primer equipo que no han sido llamados por sus selecciones, en un entrenamiento junto al Castilla, y en una acción de portería sintió un crujido en la rodilla sana. Tras haber cumplido siete meses de baja, Thibaut se encontraba en la recta final de su recuperación, a días de recibir el alta competitiva.