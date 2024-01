Manolo Lama explota contra el penalti no pitado a Osasuna de Zubeldia a Budimir: "El de arriba"

Las decisiones arbitrales fueron protagonistas del Osasuna - Real Sociedad, de los octavos de final de la Copa del Rey. Los goles llegaron por dos penaltis señalados en la segunda mitad. De hecho, el primero vino acompañado de la expulsión de Catena. El disparo certero de Oyarzabal y la roja al central de Osasuna dejaba bastante decantada la eliminatoria a favor de los de Imanol Alguacil.

El segundo penalti y definitivo fue menos relevante en el resultado del partido puesto que se produjo cuando el tiempo añadido estaba prácticamente agotado.

El Partidazo de COPE analizó la comunicación del VAR entre Hernández Hernández (árbitro de campo) y Pulido Santana (árbitro en la Sala VOR) en el penalti que supuso el 0-1 a favor de la Real Sociedad.

Hernández Hernández decretó penalti por agarrón y se produjo el siguiente diálogo:

- P.S: «Alejandro, te recomiendo que vengas a verla. Mira, vas a ver, el agarrón es claro. A posteriori, verás que es una ocasión manifiesta de gol, y que al ser el último hombre y un agarrón, conllevaría tarjeta roja.»

- H.H: «Genial, genial. (Va a verlo). El penalti está confirmado. Ahora dame una amplia... Ahora a velocidad normal... Perfecto, está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. Únicamente tiene que golpear para tirar a puerta, por lo tanto, es ocasión manifiesta de gol. Cancelo la amarilla, mantengo el penalti y la pasamos a roja. Perfecto.»

La indignación de Manolo Lama

La escucha del diálogo entre los árbitros en dicha jugada fue uno de los primeros momentos calientes del Tiempo de Opinión en El Partidazo de COPE. Isaac Fouto quiso aclarar que la intervención del VAR en esa jugada no es por el penalti que pita Hernández Hernández, sino por la roja.

Manolo Lama, sin embargo, antes de criticar la jugada que más le encendió del partido, quiso dejar claro que "el de arriba se lo da mascadito".

Lama, después, lamentó que, en el minuto 2 de partido, Pulido Santana no obrase del mismo modo con el penalti cometido sobre Budimir.

ESCUCHA LA PROTESTA DE MANOLO LAMA POR LA INACCIÓN DE LOS ÁRBITROS CON EL PENALTI SOBRE BUDIMIR

"Es que no le he visto a Pulido Santana 'te recomiendo que vengas a ver la de Budimir y decidas si hay contacto con Zubeldia", lamentó Lama.

Fotograma de la zancadilla de Zubeldia a Budimir en el minuto 2 del Osasuna - Real Sociedad, de Copa





Fouto recordó que lo que pase con acción sobre Budimir lo decide el árbitro que está en el VAR, "que puede o no equivocarse", a lo que Lama precisó que el VAR "se ha equivocado en esta, pero me hace gracia cuando el de abajo se puede equivocar el de arriba no le corrige. Y cuando el de arriba marca la pauta, hay que seguir la pauta", como en la jugada del penalti de Catena sobre Oyarzabal.

"Además, para mí también es roja y no le saca roja", lamentó.

La confusión con la imagen del tobillo de Budimir

La imagen a la que alude Juanma Castaño en El Partidazo de COPE fue una que subió Diario de Navarra y que, vista la confusión, decidió retirarla inmediatamente de sus redes sociales.

En ella, aparece el tobillo izquierdo de Budimir hinchado e incluso con algo de sangre por lo que parece un pisotón con los tacos, algo que podría haber sucedido también durante el partido pero no en la jugada polémica, puesto que la pierna que Zubeldia engancha del jugador de Osasuna es la derecha.

Lama concluyó con insistencia sobre la jugada lamentando que "lo que le hacen a Budimir, a unos les parecerá que es penalti y otros dirán que no es penalti. Pero lo que me parece inconcebilbe es que Pulido Santana en el VAR no le diga al árbitro: "por favor, revisa", igual que le dice que la de Catena es roja. Es inconcevible que no se lo diga", finalizó.