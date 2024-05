Manolo Lama explica por qué le preocupa el rendimiento de Kylian Mbappé en la Champions: "Cuando le pongan"

El Borussia Dortmund se convirtió en el primer finalista de la Liga de Campeones, que jugará por tercera vez en su historia tras haber tomado el Parque de los Príncipes. Los focos fueron para Kylian Mbappé, que no consiguió anotar en el que pudo ser su último partido con el PSG. Juanma Castaño quiso saber si a El Partidazo de COPE le preocupa su rendimiento y Manolo Lama contestó.

Los de Edin Terzic demostraron orden y sacrificio frente a la constelación de estrellas parisienses, que estrellaron cuatro balones en el palo, tras los dos de la ida, para marcharse sin goles en toda la eliminatoria, la tercera vez que lo hacen en su estadio en Europa en los últimos 40 partidos.

El gesto de Mbappé cuando le preguntan si apoyará al Real Madrid contra el Bayern El delantero francés se mostró crítico con su equipo, aseguró que les faltó eficacia e ironizó sobre su futuro en el club parisino. También ha insistido en que les queda la Copa. 08 may 2024 - 00:42

La ineficacia frente al gol tiró por tierra su esfuerzo y pone en jaque el proyecto de Luis Enrique, que podrá agarrarse a las ocasiones, a los 26 disparos y 38 acercamientos al área rival, pero que no contó con una buena versión de sus estrellas. Especialmente de Kylian Mbappé, poco decisivo en los dos partidos.





Se despidió del que ha sido su estadio en los últimos siete años en Europa, sin pena ni gloria, lejos de la versión de gran estrella planetaria que persigue. Si a nivel personal es un fracaso para el jugador, que la próxima temporada militará en otro club, a nivel colectivo habrá que ver cómo le despide su grada.

París entero esperaba que Mbappé, la estrella esquiva que les ha dado tanto y que se marchará a final de temporada, les diera el empuje definitivo hacia la final. El estratosférico atacante, que puja por ser el mejor del mundo, les debía una gesta antes de hacer las maletas o así lo contaba el imaginario colectivo de la capital francesa.

Tras su mala actuación de la ida, tenía que aparecer en su último vuelo por el Parque de los Príncipes en Europa para recompensar a la que durante siete años ha sido su hinchada. Pero Mbappé no apareció. En la estela de la que ha sido su temporada más irregular, aunque con unas estadísticas igual de impresionantes.

Audio





El atacante se enmarañó en la red montada por el Borussia Dortmund y no fue capaz de romper el muro amarillo. Su cara al término simbolizaba bien su decepción, la de marcharse de su ciudad natal sin dejar en sus vitrinas el trofeo más deseado, reflejo de la que sufre toda una ciudad que apenas podía imaginarse que este no era su año en la Liga de Campeones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El próximo domingo vivirá su último partido en el Parque de los Príncipes como local. Habrá que ver si es homenaje o abucheo, a la imagen de su carrera, que ha discurrido entre la admiración y las rencillas por tantas afrentas, tantos anuncios de que su futuro estaba lejos.





"Cuando le pongan"

A partir de la próxima temporada no estará. Mbappé cierra una etapa y el PSG parece haber abierto otra, que no pasa por las grandes estrellas ni por los nombres sonoros. Su futuro apunta hacia Madrid, para convertirse en Real, por lo que a El Partidazo de COPE le interesaba mucho su actuación.

"¿Os parece preocupante ver los últimos partidos en Champions de Mbappé?", cuestiona Juanma Castaño a los tertulianos de El Partidazo de COPE. "A mí no", respondía contundente Manolo Lama, "porque cada día tengo más claro que Mbappé, por sí solo, en ocho años no he podido ganar la Champions, pero a Mbappé cuando le pongas y le rodees, de muy buenos jugadores, va a ganar la Champions".

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).