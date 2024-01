Manolo Lama explica por qué Joao Félix no consigue ser titular: "No por su calidad..."

El Barcelona venció a Osasuna (2-0) el pasado jueves en la semifinal de la Supercopa de España y se verá las caras con el Real Madrid en el partido decisivo por el título. A los de Xavi les costó abrir el marcador ante un conjunto rojilllo que estaba muy bien plantado en el terreno de juego, pero en la segunda parte, el encuentro se desniveló hacia el lado culé que culminaron la victoria con los goles de Lewandowski y Lamine Yamal.

'El Clásico', en la gran final

Osasuna tuvo oportunidades para ponerse por delante en la primera parte de la semifinal frente al Barcelona, con ocasiones como la de Budimir tras el recorte al Araujo, que finalmente sacó Iñaki Peña en el mano a mano con el croata. No obstante, los de Xavi fueron superiores en el computo global del partido y reflejó con los tantos de Lewandowski y Lamine Yamal. El joven canterano fue un golpe de aire fresco para los blaugranas, después de entrar por el lesionado Raphina en el minuto 42.

Ocasión clara de Budimir que saca Iñaki Peña en el mano a mano.EFE





La final de la Supercopa de España del año pasado se vuelve a repetir en esta edición en Arabia Saudí. 'El Clásico' terminó con victoria culé en enero de 2023 (1-3), con los goles de Gavi, Lewandowski y Pedri. Ese fue el primer título de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona y ahora tiene la posibilidad de levantar su tercer trofeo en el mismo escenario, contra el mismo equipo, un año después. El Real Madrid llega a la eliminatoria decisiva tras vencer al Atlético (5-3), después de un gran partido que se decidió en la prórroga.

Quejas arbitrales de Osasuna

La semifinal terminó con un resultado 'cómodo' para el FC Barcelona con el 2-0. A pesar de que el conjunto culé tuvo más ocasiones en la segunda mitad del encuentro, las quejas de Osasuna llegan en el comienzo de la jugada del primer gol de Lewandowski. En esta se protesta que hubo falta en el robo de Christensen a Jose Arnáiz. En concreto, se refieren a que el defensa danés le da un rodillazo en la zona lumbar al delantero rojillo, que los de Arrasate consideraron suficiente para pitar falta, al contrario de la opinión del árbitro Muñiz Ruiz y de la sala VAR.

?? Sergio Herrera, portero de @Osasuna, en @partidazocope, con @albertosanzagu



?? "La Supercopa está hecha para que vengan a jugar Real Madrid y Barça"



?? "Ojalá algún día juguemos Osasuna y Getafe"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/SUMW5OvxbO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 11, 2024

Al término del encuentro hablaron los jugadores de Osasuna, Sergio Herrera y David García, y el propio entrenador del equipo navarro. Arrasate afirmó: "Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido diferente durante todo el partido. Hemos visto una falta muy clara". El portero fue el que más alterado se encontrado en el post partido. "La Supercopa está hecha para que vengan a jugar Real Madrid y Barça. Soy partidario de que esas faltas no se piten, pero si en el partido se han señalado, la debería haber señalado", comentó. El defensa y capitán de los rojillos habló en la misma línea. "Lo habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que han pitado en la primera parte a favor del Barça", explicó.

La montaña rusa de Joao Félix

El extremo portugués siempre ha tenido rumores a su alrededor desde su traspaso de 126 millones de euros desde el Benfica al Atlético de Madrid. Con un gran talento, no ha terminado de asentarse y brillar en los equipos que ha estado. Desde su llegada a España en 2019, Joao Félix ha jugado con altibajos en el conjunto colchonero, en el Chelsea y en el Barça. Con grandes destellos de jugador 'especial', como en la jugada del gol de Lamine Lamal en el encuentro del pasado jueves en la semifinal de la Supercopa de España contra Osasuna.

Celebración del gol de Lamine Yamal (2-0).EFE





Manolo Lama explicó en El Partidazo de COPE por qué el portugués no consigue terminar de asentarse en los equipos que ha estado. "Es muy bueno, pero el problema que tiene es que no se gana a los entrenadores y no por su calidad, que nadie duda de su calidad, pero no se los gana por su implicación, por su desánimo, por su falta de trabajo... Habrá que preguntarle a Xavi que es el que no lo ha puesto", afirmó.

