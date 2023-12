Manolo Lama desvela por qué le dejó de hablar Santi Cañizares hace 25 años: "Por 28 segundos"

El récord de imbatibilidad en la portería del Real Madrid en todas las competiciones lo tiene Iker Casillas en su campaña 2013-14 tras encajar en los octavos de la Champions League ante el Schalke, con 952 minutos sin encajar. Sin embargo, en LaLiga la pelea por liderar este registro está entre Paco Buyo y Santi Cañizares.

El récord de Casillas

952 minutos sin encajar un tanto en ninguna competición. Una cifra difícil de alcanzar y que ostenta Iker Casillas, con su temporada 2013-14 en el Real Madrid. El exguardameta no encajaba desde el 27 de noviembre de 2013, con un tanto de Bulut (Galatasaray) en la fase de grupos de la Champions League. Tras un gol de en los octavos de final de esta misma competición de Huntelaar para el Schalke, se terminó esta racha en 952 minutos.

Iker Casillas en el Real Madrid.CORDON PRESS





Este récord engloba los partidos jugadores en todas las competiciones que disputó con el conjunto blanco en aquella campaña. Casillas vivía una extraña situación en su carrera en ese momento. Con el propio Carlo Ancelotti en el banquillo, 'el santo' quedó relegado al banquillo en Liga y su puesto lo ocupaba Diego López. Entonces, el exportero implantó esta cifra con los partidos de la Copa y de la Liga de Campeones.

Paco Buyo vs Santi Cañizares

El récord de imbatibilidad en la portería del Real Madrid en Liga es otra historia. Al no contabilizarse la cifra de Iker Casillas por no competir en el campeonato doméstica durante esa racha, se mantiene la pelea anterior entre Paco Buyo y Santi Cañizares, que llegó a batir este último en la temporada 1997-98 por tan solo unos pocos segundos.

Una cifra complicada de superar, 708 minutos con la portería a cero en Liga bajo los palos del Real Madrid fue lo que consiguió Paco Buyo. El exguardameta vistió la camiseta blanca durante 11 temporadas y 456 partidos. También fue reconocido por participar en la histórica gesta del 12-1 de España a Malta, en la que fue titular.

Paco Buyo en el Real Madrid.EFE





Santi Cañizares llegó a la entidad merengue en la campaña 1994-95. 55 encuentros en 4 temporadas en el Real Madrid le bastaron para batir el récord de Paco Buyo. En la temporada 1997-98, el exjugador batió la cifra de imbatibilidad de la portería en Liga por tan solo unos segundos y alcanzó los 709 minutos en total.

Polémica con el récord

Rivaldo fue el encargado de poner punto y final a la racha de las porterías a cero de Santi Cañizares. La polémica llegó entorno al tiempo exacto en el que se produjo la acción. A lo largo de la semana previa al encuentro, se comentaba que el portero madrileño necesitaba al menos cuatro minutos más para superar a Buyo. El gol fue en el minuto 4 y 53 segundos, entonces se podría considerar como compartido con el que lo ostentaba anteriormente o incluso si podría contabilizar como que llegó a 710 porque ya estaba en en disputa la siguiente jugada.

Santi Cañizares en el Real Madrid.EFE





Manolo Lama comentó en El Partidazo de COPE la anécdota por la que Santi Cañizares le dejó de hablar hace 25 años por culpa de este tema. "Yo puse un reloj y le faltaron 28 segundos. Se lo quité por esos 28 segundos y me dejó de hablar por eso. Luego ya se le pasó", explicó el periodista. No considera que el ex del Real Madrid y del Valencia, entre otros no ha superado el récord que impuso Paco Buyo previamente.

