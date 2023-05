Manolo Lama da la clave del "error" de Ancelotti en rueda de prensa: "Nos ha vacilado"

El pasado sábado, después del partido contra el Getafe, Carlo Ancelotti aseguraba en la sala de prensa que Rudiger sería titular contra el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Pero este martes, en la previa del partido, ha asegurado que fue un "error".

El italiano ha pedido disculpas por sus palabras "porque pensaba que la pregunta iba por Rodrygo". "Cuando dije que Rudiger iba a ser titular fue un malentendido", han sido las palabras de Ancelotti este martes.

Carlo Ancelotti: "Cuando dije que Rudiger iba a ser titular fue un malentendido" El técnico italiano atendió a la prensa antes de medirse al Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. "Pensé que me preguntábais por Rodrygo", añadió 16 may 2023 - 17:58

El error llego tras la siguinte pregunta de un periodista: "Hoy Rudiger no ha jugado ningun minuto, no se si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles, le has dado descanso para el miercoles". A lo que Ancelotti respondió: "Sí, sí. Estaba cansado, le he dado descanso para estar fresco el miércoles. ¿Quieres saber si juega? Juega. No se cuantos minutos, pero juega...Te digo más, empieza el partido".

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL REAL MADRID

En la tarde de este martes Carlo Ancelotti no ha querido desvelar el once con el que saltará al Etihad y tampoco ha resuelto la duda de si apostará por cuatro centrocampistas o tres atacantes, tras la pregunta de nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.

La principal duda para Ancelotti, que se resolverá este miércoles dos horas antes del pitido incial, radica en si mantendrá el ofensivo 4-3-3 de la ida, con Rodrygo Goes acompañando a su compatriota y al capitán, o si decidirá meter más energía en el mediocampo para contener la posesión y la previsible intensa salida del City, que hace un año le anotó dos goles a los once minutos.

EN EL PARTIDAZO DE COPE NO CREEN A ANCELOTTI

Los tertulianos de El Partidazo de COPE no creen en el error de Ancelotti, la opinión de todos es que "ha jugado al despiste". Y afirman: "Sabía muy bien a quien se refería con sus palabras". Aunque el único discordante ha sido Miguel Ángel Díaz que cree al técnico italiano: "Creo que no miente, pienso que se equivocó de verdad".

La opinión de Roberto Morales es clara: "Ancelotti no ha querido llevarse la contraria así mismo con lo de Rudiger, si confirma que jugaba el alemán se tiraba piedras en su tejado". A lo que David Sánchez ha apuntado: "Se arrepiente de lo que dijo el otro día".

Tras escuchar las declaraciones de Ancelotti esto es lo que han dicho los tertulianos. Roberto Morales afirma: "Está claro que se refiere a Rudiger porque Rodrygo descansa por una molestia en la rodilla, no porque esté agotado". Mientras que David Sánchez concluía diciendo entre risas: "Hemos pillado a Carletto".

Manolo Lama también ha querido dar su opinión, "el otro día Ancelotti sabía muy bien lo que decía" ha dicho. Si quieres conocer la opinión completa del narrador de los partidos del Real Madrid para Tiempo de Juego puedes escucharlo en el audio de El Partidazo de COPE.