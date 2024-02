Manolo Lama busca apodo para nombrar a Mbappé en Tiempo de Juego: "Una palabra, que tenga 'punch'"

Mbappé anunció el pasado jueves que abandonará el PSG este próximo verano cuando termine contrato el 30 de junio con el conjunto parisino. Entonces, los rumores de que su llegada al Real Madrid han vuelto a salir en todos lados. Juanma Castaño le preguntó en El Partidazo de COPE entre bromas a Manolo Lama de que manera 'bautizaría' al delantero francés para sus narraciones en Tiempo de Juego.

El PSG confirma la salida

El PSG confirma que Mbappé le ha comunicado que se marcha este verano En un comunicado oficioso el club parisino confirma que Mbappé no seguirá la próxima temporada. No renovará el contrato que finaliza el próximo 30 de junio. 15 feb 2024 - 16:47

La tarde del pasado jueves fue bastante movido en el contexto deportivo. Los medios de comunicación franceses publicaron que Mbappé le había comunicado al PSG que no iba a renovar con el equipo parisino. De esta manera, el delantero pasará a ser agente libre el próximo 30 de junio y podrá firmar con cualquier club a coste cero. Uno de los mejores jugadores futbolistas de Europa, por los que se pelearán los equipo de élite.

Kylian Mbappe, Warren Zaire-Emery y Marco Asensio.EFE





Según una nota oficiosa a la que tuvo acceso la Cadena COPE, el Paris Saint-Germain ya confirmó también la salida de Mbappé de la plantilla al término de esta presente temporada. "El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente. El equipo continúa su transformación del individualismo galáctico al colectivo, la juventud (el PSG es el equipo más joven de la Champions) y la institución por encima de todo", expuso el conjunto francés.

Reacción dentro del Real Madrid

Los rumores de la llegada de la estrella francesa al conjunto blanco han vuelto.Melchor Ruiz explicó en El Partidazo de COPE como ha sentado la noticia de la no renovación de Mbappé con el PSG. "Se toma con optimismo. Es el primer paso importante y fundamental para poder acometer la operación, que él decidiese salir. Prioriza lo futbolístico a lo económico y que se lo comunicase al PSG", comentó el periodista en el programa.

"Mbappé ya sabía perfectamente las condiciones económicas en las que podría ir al Real Madrid, muy inferiores a las que cobra en el PSG. Todos los caminos conducen al Real Madrid, pero en el Real Madrid todavía hay gente que no lo ve claro del todo. Aunque si prioriza lo deportivo a lo económico y desde pequeño ha dicho en varias ocasiones que ha querido venir al Real Madrid...", aseguró.

¿Qué apodo tendría Mbappé?

Manolo Lama es uno de los prepulsores de varios de los motes más recordados del fútbol español reciente, como han sido 'El Bicho' para Cristiano Ronaldo o 'El que nunca hace nada' de Raúl González. Estos son algunos de los ejemplos de los apodos que ha ido poniendo el narrador en Tiempo de Juego a varios de los grandes jugadores que han pasado por la Liga española en los últimos tiempos. En el caso de que el delantero francesa jugase en LaLiga, no podría ser menos tampoco.





Juanma Castaño le preguntó a Manolo Lama en El Partidazo de COPE si tenía ya pensado la manera en la que denominar a Mbappé si llegase a jugar en el Real Madrid. "La tortuga o la tortuga veloz no me gustan (motes que habían sugerido antes en el programa). Tiene que ser algo único, con 'punch'. Yo lo tengo ya, eh, pero no te lo voy a decir", comentó el narrador de Tiempo de Juego.

