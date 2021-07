Maialen Chourraut, en COPE: “No era la más rápida de la final pero he jugado con mi experiencia”

El sueño de conseguir una medalla

“Mi colección de medallas ha aumentado. Mi objetivo era ir a los Juegos, tener una navegación estable y remar bien. He jugado con las cartas que tengo. No era la más rápida de la final pero he jugado con mi experiencia para hacerlo lo mejor que podía”.

Maialen Chourraut, medalla de plata en slalom K-1 La española ha conseguido la medalla de plata en el slalom K-1. Suma así su tercera medalla olímpica consecutiva. España consigue así su tercer metal en Tokio. 27 jul 2021 - 07:57

"El sueño era ganar una medalla. Los sueños cuestan alcanzarlos, pero son posibles"

La bajada de “plata”

“Estaba muy satisfecha y contenta con mi bajada pero cuando he conseguido la medalla he entrado en una nebulosa de locura”.

“La espera para ver si conseguía medalla ha sido un momento muy intenso".

Su gran trayectoria

“El camino del deportista no es un camino llano. Una medalla de oro en unos Juegos pesa mucho. He tenido que escalar y caerme pero siempre con esperanza”.

"Es muy importante mantener los pies en el suelo. Yo soy la misma Maialen que se despertó ayer y no me gusta subir muy alto porque cuando te caes el impacto es mayor”.

“Llevo tres semanas fuera de casa y a nuestra hija le toca estar con su padre y conmigo”.

Maialen ha hablado en Tiempo de Juego con su hija Ane tras conseguir su medalla

"Mi hija nació en pleno proyecto olímpico, en 2013. Desde que nació ha tenido que aguantar viajes, entrenamientos, horas de cansancio, fatigas, peleas entre su padre y yo… Ha aguantado mucho".

Tras escuchar laconversación que ha mantenido con su hijatras conseguir su plata ha expresado: “Es un momento realmente emocionante. Esta medalla ha costado muchísimo. Desde fuera se exige muchísimo y sacar medallas es muy complicado”.

“Xabi Etxaniz (su entrenador y marido) me decía que había que llegar a la final de Tokio y una vez allí, esperar. Ya me ha fastidiado darle la razón, pero ha sido así".

Futuro. París 2024

“Yo vivo el presente. Mi forma de afrontar las competiciones es enfocarme en el momento. Tanto en lo bueno como en lo malo hay que vivir el presente. París es futuro, futuro lejano. Mi cuerpo y mi cabeza necesitan ahora un pequeño respiro”.

