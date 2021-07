Maialen recibe la felicitación de su hija Ane en COPE

La palista vasca habló en COPE tras la entrega de medallas."Es muy difícil llegar hasta aquí, yo ya venía a estos Juegos muy orgullosa por la carrera que llevaba, por todas las veces que me he caído, por todas las veces que me he levantado y estoy muy orgullosa porque llego con 38 años y hasta el último momento hemos peleado".

Después tuvo la oportunidad de hablar con su hija a través de los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Madre e hija mantuvieron una conversación en Esukera, donde Ane felicitó a su madre por conseguir la medalla de plata y le dijo que ya tiene las tres. Maialen preguntó a su hija si recibió todos los besos que ella le envió. Ane le prometió a su madre que iba a empezar a ir a practicar con la piragua. Maialen le dijo que mañana cogerá un avión para estar con ella.

Hace 5 años nada más salir del agua le dijo a su mamá que era la número 1 cara a cara.



Hoy el COVID las separaba y la radio las ha unido.



Ane y su ama, nada más colgarse su 3ª medalla olímpica, en @tjcope. Como si hablasen solas. Como siempre hablan.#LosJJOOEnCOPE#Tokyo2020https://t.co/v8l74dw72Npic.twitter.com/t4evFIFvg6 — Angel Gª Muñiz (@agarciamuniz) July 27, 2021





Chourraut agradeció a España, a su familia y amigos que la apoyaran. "Gracias por tanto. Gracias por apoyarme y por haber vibrado".

"Todas las medallas son diferentes, el oro de Río es lo más, pero esta también ha sido muy especial porque hasta el último momento la he peleado, aún sabiendo que era complicado", finalizó la palista en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE.

Tercera medalla de España en los Juegos

La española Maialen Chourraut, campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, logró la medalla de plata en la categoría de K1 eslalon de los Juegos de Tokio 2020. Se trata del tercer podio olímpico para la palista guipuzcoana tras haber sido bronce en Londres 2012 y oro en Rio.

A sus 38 años, Chourraut volvió a demostrar en el canal de Kasai su carácter competitivo en unos Juegos, con los que tiene un idilio absoluto, y aunque cedió el trono, el segundo puesto tiene un tono dorado indiscutible. Tan solo la poderosa alemana Ricarda Funk pudo con la palista del Atlético San Sebastián en la final, ya que la que estaba llamada a sucederla, la australiana Jessica Fox, 'pinchó' en la bajada definitiva y se tuvo que conformar con el bronce.

La piragüista de Lasarte se había ganado a pulso entrar en su tercera final olímpica consecutiva tras sobrevivir a una bajada muy exigente con un recorrido más que complicado. Su crono, de 109.92, le reportó la séptima plaza y el pase a la gran final.

No obstante, sabía que tenía que mejorar su actuación si quería tener opciones de pelear por las medallas. Además, partía la cuarta y luego esperar a ver qué hacían las seis mejores de la semifinal. No encontró la bajada 'semiperfecta' como en Río, pero supo rehacerse en la segunda mitad del recorrido y mejoró el crono hasta 106.63, sin penalización alguna, para situarse en la primera plaza provisional.

A la vista de las rivales, parecía más que complicado resistir en posiciones de podio, pero poco a poco estas fueron haciendo peores tiempos hasta que Funk encontró la recompensa olímpica con otra fase final espectacular para parar el reloj en 105.50, 1.13 mejor que el de Chourraut.

El fallo de la eslovaca Eliska Mintalova (108.36) le aseguró el podio y el irregular descenso de Jessica Fox, con cuatro segundos de penalzación, le situó en el segundo puesto y en su tercer podio olímpico.