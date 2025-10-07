La magia de la Copa del Rey aterriza en El Partidazo de COPE

La última semana del mes de octubre arranca una nueva edición de la Copa del Rey. Una primera ronda dónde habrá 56 partidos, donde ya empiezan su andadura los equipos del fútbol profesional, es decir, los equipos de primera división y de segunda división. Sus partidos son contra los equipos de la sexta categoría y del fútbol no profesional.

RFEF Copa del Rey

Emparejamientos que han sido organizados a nivel de orden territorial y por cercanía. Dos de los encuentros que más llaman la atención son los que emparejan a la Sociedad Deportiva Negreira y a la Real Sociedad y el choque entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis Balompié.

El primero de los dos por el nombre del equipo gallego y la 'relación' con la actualidad arbitral en el caso de Enriquez Negreira. El segundo por la presencia de Sergio León, ex jugador del Real Betis durante dos temporadas y criado en la cantera verdiblanca. Precisamente, en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño ha entrevistado al presidente de la Sociedad Deportiva Negreira, Julián Ferreiro y al propio Sergio León, en representación del Atlético Palma del Río.

julián ferreiro, presidente y profesor de cocina

La Sociedad Deportiva Negreira accedió a la primera ronda de Copa del Rey después de remontar la última eliminatoria de la fase previa al Textil por cuatro goles a cero. Julián Ferreiro es su presidente, aunque profesionalmente se dedica a ser profesor técnico de cocina y pastelería.

Una de las preguntas obligadas era si hay "vacile" por el nombre del club y el presidente dejó claro que "el club existe antes que el árbitro, pero aquí en Galicia el apellido Negreira es un apellido común", además bromeaba y le restaba importancia al asunto explicando que " a lo mejor tiene algún pariente por aquí, pero no le damos importancia a eso, sabemos lo que hay a nivel nacional, pero no le damos importancia".

De cara a los preparativos de cara a su enfrentamiento frente a la Real Sociedad, Juanma Castaño preguntó al presidente cuál es la afluencia habitual en el campo, y Julián Ferreiro dijo que "unas 700 u 800 personas, que es más o menos un tercio del pueblo que somos unos 3.000". Aunque el campo tiene una capacidad para 2.000 personas, el único problema que existe "es la luz, que no tenemos la cantidad de luz que se solicita, pero con una torretas lo tenemos solucionado y de cara a las gradas supletorias es un tema que veremos más adelante, pero tenemos espacio alrededor para poner varias".

antes jugador, ahora rival "por amor al pueblo"

Sergio León es un delantero que ha pasado por muchos equipos de la primera división en los últimos años. Betis, Osasuna, Eibar, Elche, Levante, Valladolid. Dejo el fútbol profesional hace dos años para cumplir uno de sus sueños antes de retirarse, jugar en el equipo de su pueblo, el Atlético Palma del Río.

Una vez logrado el sueño, ahora Sergio León tiene la oportunidad, gracias a la Copa del Rey, de enfrentarse al equipo donde creció como futbolista, el Real Betis. En el momento en el que conoció el emparejamiento, el delantero no pudo contener la emoción. Juanma Castaño lo equiparo al sorteo de la lotería de Navidad.

El delantero le ha confesado al director de El Partidazo de COPE que está "viviendo una experiencia nueva, disfrutando de mi gente, de mis amigos, de mi familia, de la felicidad de mi familia que es otra. Mi niño tiene 13 años y ha estado en 14 o 15 colegios y se merecía un poco de tranquilidad".

Juanma Castaño pregunto a Sergio León sobre la intensidad con la que le defienden en la sexta categoría y si le piden mucho las camiseta en los partidos, a lo que el andaluz le respondió que "hay algunos que se cortan a la hora de meter la pierna, que me hablan y otros a los que le da igual, pero me respetan bastante. Me piden muchas camisetas, pero no es fútbol profesional, la ropa nos la traemos a casa para lavárnosla, lo único que lava el club son los petos".

El director de El Partidazo de COPE pregunto al delantero que camiseta del Betis tenía pensado pedir tras el partido y Sergio León confeso que " los primeros son mis compañeros, que pillen lo que tengan que pillar y si sobra algo será para mi, yo ya tengo muchas camisetas del Betis".

Sergio León le confesó a Juanma Castaño que "con las gradas supletorias intentaremos que entren 10 y 12 mil asientos". Una cifra que llamó mucho la atención al periodista. Otras de las confesiones del futbolista fue la presencia de Joaquín, al que León le ha llamado "y él no sabía que nos había tocado el Betis y se ha quedado un poco sorprendido, además me ha dicho que vendrá al campo a verme".