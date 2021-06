Luis de la Fuente, en El Partidazo de COPE: "No me hubiera parecido justo llevar a Ramos a Tokyo"

Luis de la Fuente, el actual seleccionador de España Sub 21, ha analizado en El Partidazo de COPE la convocatoria que España llevará a los Juegos Olímpicos de Tokyo. 22 futbolistas que viajarán a Japón el próximo 13 de julio.

Sergio Ramos

"No hemos hablado, no ha hecho falta. Tengo muy buena relación con él y lo conozco desde que tenía 15 años, pero considero que no hubiera sido justo llevarlo a Tokyo. Ni a él ni a otros que han podido sonar."

"Es una lista sobre la que hemos trabajado años para equilibrarla de la mejor forma posible y hemos decidido apostar por una generación de futbolistas que nos ha hecho campeones de Europa, que me dan toda la garantía y que se merecen vivir esta experiencia"

"¿@SergioRamos? Valoramos todas las posibilidades. Yo tenía muy claro lo que quería"



"Me habría parecido injusto privar de la oportunidad a alguien de esta generación"













Jugadores convocados que están en la Eurocopa

"He hablado con todos los futbolistas que han sido citados y todos están disponibles para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokyo"

"Vamos a velar por la salud del futbolista y jamás se va a poner en riesgo al jugador" "Es una circustancia excepcional que no pasa todos los años y creo que debe atender esta llamada tan bonita"

???? Luis de la Fuente, en @partidazocope



"No creo que haya problemas con los clubes"



"Está claro que vamos a velar por la salud de los futbolistas"



