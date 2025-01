Luis de la Fuente, en El Partidazo de COPE: "Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi"

Este lunes se hizo oficial la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional, hasta 2028. Juanma Castaño le preguntó sobre este nuevo contrato firmado con el nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán: "Hoy ha sido un día para estar muy feliz, se ha puesto en valor el trabajo de unos profesionales durante los dos últimos años, un trabajo incuestionable con grandes logros".

Este nuevo contrato estaba ya apalabrado desde hacía tiempo pero los problemas en la RFEF provocaron que no se pudiera terminar de firmar: "Yo declaré que hacía falta estabilidad y que esto se solucionara porque era bueno para todos nosotros. He sabido siempre que la RFEF y yo queríamos seguir juntos. Nunca me vi fuera. En las elecciones tenía que quedarme al margen. Yo pretendo lo mejor para el fútbol español y para la RFEF; estoy donde quiero estar y mientras sea feliz, aquí estaré".

La selección española logró en noviembre la clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones y su próximo partido será 122 días después de ese último que jugaron: "Nada más terminar el partido de noviembre, nos pusimos manos a la obra trabajando en el partido de marzo. Los partidos de Países Bajos, las individualidades, nos vemos 60-70 partidos cada semana para ver nuestros jugadores, planes de juego y de entrenamientos".

Juanma Castaño le preguntó por la ventaja que es un entrenador como Flick, que alinea a numerosos jugadores nacional convocables por el seleccionador: "Nosotros queremos muchos futbolistas españoles seleccionables, cuantos más, mejor porque será una muy buena noticia para el fútbol español. Soy un admirador de los grandes entrenadores, y Flick y Ancelotti lo son".

Isaac Fouto y Luis de la Fuente, en El Partidazo de COPE

Una de las grandes estrellas de esta nueva selección es Lamine Yamal, al que se le compara con Leo Messi: "Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi. Tiene su personalidad, sus condiciones, capacidad de desarrollar un potencial futbolístico muy importante... pero tiene 17 años. Hay que ser prudente y tendrá altibajos y los más feroces seréis vosotros. Seguro que en su club le forman para esos momentos que van a venir y que esté preparado para recibir esas críticas y que tenga la humildad para recibir el halago". Sobre lo bien que le vino al jugador del Barcelona estar con la selección, de la Fuente dijo que "La selección pone en valor a todos los futbolistas, para que sean reconocidos a nivel mundial. Lamine aprovechó para desarrollar todo su potencial en una competición muy importante".

El seleccionador nacional provocó mucha polémica cuando hace dos temporadas votó al argentino Julián Álvarez, que en ese momento era suplente en el Manchester City, como mejor jugador del mundo: "Voté a Julián Álvarez y Bellingham, que muchos de vosotros no los conocíais. Igual que habéis conocido a Olmo cuando ha venido al Barça o a Fabián cuando ha estado en la selección y ahora se dice que es el mejor del mundo. Te dan una relación de futbolistas y voté a los que pensaban que en un futuro corto iban a ser muy importantes, y acerté".

Sobre Manu Lama, que este fin de semana debutó en Segunda División con el Granada y lo hizo con un gol, dijo que "Tiene mucho futuro. No se puede penalizar a alguien por su ascendencia".

Por último, Luis de la Fuente habló de los problemas que tuvo Dani Olmo, cuando perdió su ficha con el Barcelona por los problemas económicos del club: "Se lo dije a Dani, me alegré muchísimo por él porque sabía que lo estaban pasando muy muy mal. Celebro que pueda seguir jugando al fútbol y que siga demostrando lo gran jugador que es".