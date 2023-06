Luis Avial, especialista en georradares: "No soy optimista con el sumergible desaparecido, en absoluto"

Una de las noticias más espeluznantes de la actualidad ha sido la desaparición de una tripulación de cinco personas de un sumergible, el cual estaba descendiendo para visitar laos restos del Titanic. Si bien es cierto que algunos aviones han detectado algunos sonidos, no hay rastro de este sumergible.

Por ello, en El Partidazo de COPE hemos hablado con Luis Avial, experto en georradares, que ha analizado la dramática situación. "No soy optimista, en absoluto. Siempre hay que esperar un milagro, pero me inclino más hacia una catástrofe. No tiene sentido que no hayan lanzado llamada de emergencia", señaló Avial.

De hecho, los pronósticos del experto son pésimos: "Lo que me temo es que no están vivos. Es un sumergible muy moderno, las comunicaciones siempre se mantienen y no ha habido ninguna. Todo parece indicar que todas las personas estarían capacitadas".

Sobre todo, este viaje estaba encuadrado en una especie de turismo extremo. Algo que, a esos metros, puede hacer que sea imposible salvar a esas personas."Son cosas que en el futuro que van a ser más normales, turismo extremo, incluso salir al espacio. Hay que cuidar las medidas de seguridad. Algún evento catastrófico ha debido de pasar. Es imposible sacarles a 3.800 metros de profundidad. Tiene que ser otro submarino que se acopla, pero esto no existe con este modelo. Es muy complicado", aseguró el especialista en georadares.

Por último, también lanzó la reflexión de una posible negligencia que haya podido haber en este viaje. "Hace unos días sí me metería, ahora me lo pensaría. Tiene que haber regulaciones. El tripulante es muy experto, tiene 75 años. ¿Ustedes volarían en un avión en el que el capitán solo viaja uno y tiene 75 años? Yo me lo pensaría", finalizó Avial.