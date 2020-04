Los capitanes de Primera piden a la AFE que garantice la salud antes de retomar la competición

Los capitanes de LaLiga Santander se han reunido de forma telemática con el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Según ha informado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, los jugadores han mostrado su preocupación por garantizar la salud ante una posible reanudación de la competición.

�� Informa @isaacfouto ��️ Reunión de @afefutbol con los capitanes de Primera División �� Los futbolistas están molestos con que se les señale cuando ya se está negociando una rebaja �� AFE aboga por acuerdos individuales y no conjuntos como propone @LaLiga #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RcPn5m0aeR



Según ha contado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, los jugadores están molestos con que se les señale cuando están manteniendo reuniones para la rebaja salarial. LaLiga, por su parte, es muy contundente. Ha presentado unas cuentas muy claras si no vuelve el fútbol. La AFE ha criticado que LaLiga haya animado a los clubes a acogerse a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo para aliviar su situación económica.

��️ Respuesta de @LaLiga



❌ No podemos negociar, si no se juega las pérdidas están muy claras



�� Si no hay acuerdo, iremos a ERTEs#PartidazoCOPE pic.twitter.com/aEK0IkTif7