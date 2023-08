López Ufarte recuerda la prima por ganar al Real Madrid: "Es la más grande de mi vida"

Roberto López Ufarte es una de las grandes leyendas de la Real Sociedad. Vistió la camiseta del equipo de San Sebastián en las décadas de los 70 y 80, años en los que consiguió ganar dos ligas consecutivas (1981 y 1982).

Debutó como jugador 'txuri-urdin' un 30 de abril de 1975 y lo hizo, nada más y nada menos, que en un derbi vasco contra el Athletic Club. Ufarte marcó un total de 129 goles en las once temporadas en la Real Sociedad y se convirtió, con esa cifra, en el segundo máximo goleador histórico del club. El único que le supera es su compañero de vestuario, Jesús María Satrústegui, con 162 dianas.

La zurda de López Ufarte brillaba por los campos de España, hecho que le llevó a jugar con la Selección. Sumó 15 internacionalidades y disputó el Mundial de España en 1982. También jugó en el Atlético de Madrid y su última etapa como futbolista, antes de colgar las botas en 1989, fue en el Betis.

Tras retirarse ha formado parte tanto del cuerpo técnico como de la dirección deportiva de la Real Sociedad. Y ahora es comentarista de los partidos de su equipo en Tiempo de Juego.

Ufarte recuerda en El Partidazo de COPE su carrera futbolística

"Las pirmeras botas que tuve las compré en Francia, no me ataban y se salían del pie con el barro", ha confesado entre risas a José Luis Corrochano.

Jugó once temporadas en la Real Sociedad y recuerda que su fichaje se produjo gracias a Menotti: "Conocía mis problemas en la Real Sociedad y me llamó. Recuerdo que el Atlético pagó 45 millones para ficharme". Y reconoce que el Milan se interesó antes que el equipo rojiblanco para ficharle.

"Cuando íbamos a jugar contra el Hércules o el Elche me enfrentaba a defensas muy duros", afirma sobre si recibía muchas patadas durante los partidos. Y añadía: "Un jugador del Espanyol me sacó de mis casillas y me expulsaron por empujarle en el minuto 90".

#PartidazoVintage: Roberto López Ufarte

