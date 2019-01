López Nieto, en El Partidazo de COPE: "Me parece penalti, el VAR debería haber intervenido"

Antonio Jesús López Nieto, representante de LaLiga en el Comité Técnico de Árbitros, aseguró que se está trabajando "para equiparar el nivel de intervención del VAR" tras las dos acciones en las que el Real Madrid reclamó penalti ante la Real Sociedad.



"El VAR no va a eliminar todos los errores. Llevamos tres meses trabajando y es muy difícil marcar el nivel de intervención", dijo Antonio Jesús López Nieto, en El Partidazo de COPE.



Sobre la jugada de Rulli a Vinicius, comentó: "No voy a evaluar al árbitro del VAR, pero me parece penalti. El VAR debería haber intervenido. No debería haber nevera. Munuera Montero está asumiendo la herida después de ver la jugada".