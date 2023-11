Lobato escoge los cinco mejores momentos de Fernando Alonso en un circuito: "Defensa numantina"

El holandés Max Verstappen (tricampeón mundial de Fórmula Uno desde hace un mes) ganó el Gran Premio de Sao Paulo y aumentó a 17 su propio récord personal de victorias en un mismo año en la categoría reina. La carrera nos dejó otras imágenes muy llamativas como el gran ritmo del McLaren de Lando Norris o el carrerón de Fernando Alonso, que terminó adelantando a Checo Pérez en la última vuelta y subiendo al podio por un tiempo mínimo.

El piloto asturiano se aseguró su octavo podio de la temporada, el 106 desde que corre en la F1, en un final de infarto en el que se defendió magistralmente, en otra exhibición, de los ataques de Checo Pérez. A pesar de este cuarto puesto, el piloto mexicano se ha asegurado prácticamente ya el segundo puesto en la clasificación general de pilotos. Fernando Alonso recuperó el cuarto puesto del Mundial (198 puntos), tres más que Norris, que es quinto; y con seis de ventaja sobre Sainz, que bajó a la sexta plaza de la general tras su sexto puesto en el GP de Brasil.

Fernando Alonso celebra tras terminar tercero en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 | EFE





Alonso ejecutó una defensa magistral en las últimas vueltas con Checo Pérez pegado a la parte trasera de su monoplaza. En la penúltima vuelta, el mexicano atacó y adelantó a Fernando, pero lejos de tirar la toalla, Alonso se agarró a la mínima posibilidad de recuperar la tercera posición. La lucha entre el piloto de Red Bull y el piloto de Aston Martin fue una de las más bonitas y limpias que hemos podido ver a lo largo de toda la temporada en los distintos circuitos. La tercera posición se tuvo que decidir por una 'foto finish', ya que ambos cruzaron la meta rueda con rueda. 53 milésimas separaron a ambos pilotos y el que finalmente subió al podio fue Fernando Alonso, indiscutible buque insignia de Aston Martin.

Fernando Alonso valora el papel de Aston Martin en el GP de Brasil

El bicampeón mundial de Fórmula Uno, Fernando Alonso, señaló este domingo que este tercer puesto en el Gran Premio de São Paulo es un resultado extraordinario para él y su equipo tras los dos abandonos consecutivos en el Gran Premio de México y el Gran Premio de Estados Unidos.

Foto finish Gran Premio de Brasil

El asturiano dijo lo siguiente sobre su tremenda batalla contra Checo Pérez: "Cuando Checo me pasó, pensé: 'ok, ya no es posible el podio , pero luego frenó un poco tarde en la curva 1 y lo intenté en la 4. Es un resultado fenomenal para todos en el equipo porque hemos sufrido los dos últimos meses, especialmente en las dos últimas carreras con dos abandonos"

El piloto de Aston Martin dedicó su octavo podio de la temporada a todos los trabajadores de la fábrica de la escudería inglesa y prometió "continuar luchando hasta la última vuelta". El asturiano también quiso dar una explicación para los malos resultados del equipo en los últimos circuitos: "Estábamos probando muchas cosas de cara al año que viene, pero no podemos olvidarnos de que aún estamos compitiendo este año".

Las palabras de Checo Pérez alagando a Fernando Alonso

El futuro subcampeón del Mundial de Fórmula Uno, acabó cuarto el Gran Premio de Sao Paulo tras su lucha con Fernando Alonso y declaró que "Fernando hizo una gran carrera" y que "mereció la tercera plaza" por sus propios méritos durante la carrera: "Fue una gran pelea, de principio a fin, sobre todo en las últimas vueltas. La verdad es que Fernando hizo una gran carrera".

El mexicano también resaltó la limpieza y la clase con la que Fernando Alonso se maneja en las carreras: "Es un piloto con el que se puede pelear tan parejo. Con muy pocos pilotos en esta categoría puedes hacer este tipo de maniobras", recalcó 'Checo' en referencia a Fernando Alonso. Checo también confirmó que fue una de las carreras más divertidas de toda su carrera deportiva.

Lobato y Carlos Miquel han rememorado los mejores momentos de Alonso dentro de un circuito de Fórmula Uno y han confirmado que ha sido "extremadamente complicado" seleccionar estos momentos. Entre los movimientos elegidos, podemos encontrar defensas, adelantamientos y la combinación de ambas. El tercer puesto de este ranking lo ocupa el que para Lobato es "el mejor adelantamiento en toda la historia de la Fórmula Uno".