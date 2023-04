¿Es la Liga del Real Madrid muy deficiente?, en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE

Este martes comenzamos hablando en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE sobre la derrota del Real Madrid ante el Girona (4-2) con el protagonismo de Vinicius, que fue el mejor jugador del equipo blanco pero que también estuvo involucrado en varias polémicas.





Juanma Castaño: “Creo que afronta los partidos de Liga con más tensión que los de la Champions, por eso también ha puesto un tweet contra LaLiga. Parece que quieran justificar los once puntos de distancia con el Barcelona”

Siro López: “Vinicius tiene que controlarse pero los árbitros tienen que ver lo que pasa”

Elías Israel: “Es algo que tiene que corregir: es tan grandísimo que no seria bueno que no sepa tranquilizar las emociones; el club le tiene que ayudar. Creo que lo de Vinicius afecta al equipo”

Manolo Lama: “Vinicius es un ganador nato y tiene tantas ganas de ganar que se revoluciona, se pelea con el mundo. Creo que Ancelotti se ha mordido al lengua y no ha dicho lo que pensaba. Si lo que ha hecho hoy Vinicius lo hace uno del Elche o Valladolid, estaba en la calle. Iglesias Villanueva no le ha echado porque no quería complicarse el partido o porque no se ha atrevido. Es el mejor jugador del mundo y es normal que le hagan faltas”

Tomás Guasch: “En Europa, a los cinco minutos el defensa del Chelsea tenía tarjeta. Es un partido impropio del Madrid”

Paco González: “No me molesta que proteste cuando tiene razón, pero sí cuando simula porque tiene que corregir inmediatamente lo de simular”

“Vinicius ha hecho un partidazo, es un verdadero espectáculo. Lo de Militao ha sido horrible, creerse el mejor del mundo ha sido lamentable”

Roberto Palomar: “Jugaría mejor si evita el lío. En el minuto 2 ya tenía la mirada turbia”

“LaLiga del Madrid es muy deficiente”

Paco González: “En cuántos partidos el Madrid ha empezado recibiendo un susto que ha evitado Courtois. El Madrid de los últimos años, cuando ve lejos LaLiga, suele meter petardazos”

Manolo Lama: “El Madrid no pierde por la falta de Courtois, pierde por la falta de intensidad, una falta de actitud tremenda. Si ganas la Champions, tu temporada es de diez”

Juanma Castaño: “Catorce puntos de distancia del Barça convierte en la Liga del Madrid en muy deficiente”

Elias Israel: “El Real Madrid viene de ser campeón y el Barcelona viene de donde viene”

Roberto Palomar: “El Barça va a ganar de paliza LaLiga y eso se tiene que tomar nota en el Madrid”

Tomás Guasch: “El Barça ha querido más LaLiga que el Madrid”