Le preguntan a Gonzalo Miró por un equipo más aburrido que el Atlético y se imagina un partido entre ambos: "Cuidado"

Entre las tandas de mensajes de los oyentes que escucharon El Partidazo de COPE este jueves, Alberto Arauz leyó uno dirigido a Gonzalo Miró, uno de los invitados al Tiempo de Opinión, con Juanma Castaño.

Pese a encontrarnos en una semana con muy poco fútbol, ese oyente que escribió al Whatsapp del programa se acordó del Atlético de Madrid, a sabiendas de que Miró es uno de los comentaristas deportivos más críticos con el estilo de juego del Atlético que entrena Diego Simeone.

Gonzalo, en numerosas ocasiones, se ha quejado de una falta de estilo concreta, de una idea clara de juego en el devenir de esta temporada para el equipo rojiblanco, y de jugar partidos aburridos para el aficionado del Atlético, a pesar de que muchos se salden con victoria.

Aprovechando que este mismo jueves había jugando la selección francesa, en un aburrido empate a cero frente a Israel, a Gonzalo le preguntaron: "¿Qué es más aburrido: un partido del Atleti o un partido de Francia?" Pese a los segundos de reflexión que necesitó tomarse, respondió sin vacilar: "Un partido de Francia". Juanma Castaño trató de dar un paso más en el 'juego' de imaginación y le planteó cómo sería un partido entre el Atlético de Madrid y la Selección francesa: "¡Cuidado con eso!", exclamó antes de refrendar su respuesta anterior.

EFE Diego Simeone en rueda de prensa

LA TRISTEZA DE MANOLO LAMA CON LA FRANCIA SIN MBAPPÉ

Otro de los periodistas que se mostró más crítico -y a la vez, más triste- con el juego desarrollado por la Francia que entrena Didier Deschamps, fue Manolo Lama.

Lama no pudo ser más claro a la hora de calificar el empate a cero entre Francia e Israel de este jueves: "Lo he estado viendo... Y qué pena me ha dado".

A Lama le entristece haber visto un ambiente tan pobre en Saint Denis. Dentro del estadio, había apenas 13.000 espectadores, en un campo que tiene capacidad para 80.000. Había una cantidad nunca vista de agentes de seguridad repartidos dentro y fuera del recinto para velar por la seguridad de un partido declarado de muy alto riesgo, con hasta 4.000 unidades policiales vigilantes: "Qué pena me ha dado ver Saint Denis vacío".

EFE Los jugadores de la selección de Israel saludan a los aficionados israelíes en Saint Dennis tras el Francia - Israel

Había "mal rollo" como consecuencia de esa sensación de peligro que ha echado para atrás a muchos aficionados franceses a la hora de ir o no al Stade de France, a lo que hay que añadir que "el partido, aparte, ha sido lamentable".

Si algo no entiende Lama es como Deschamps tiene tan claro que Mbappé debe quedarse fuera de las convocatorias, pero la única conclusión a la que saca es que la ausencia del delantero del Real Madrid en el combinado galo se debe a que "creo que Mbappé no tiene sitio en este equipo".

Deschamps abraza a Kylian Mbappé durante un partido reciente de la selección france

Pero es que la solución que propone Deschamps no es buena: "Después de lo que he visto yo... ¡Madre de mi vida! ¡Qué tíos tan malos arriba, Dios mío de mi vida! ¡Pero qué malos!", exclamaba un desesperado Manolo Lama, que comparaba la falta de Mbappé en Francia con el supuesto de que Leo Messi no fuese convocado, por cualquier motivo extradeportivo, por Argentina: "Es como si un día Messi, en un mes, mete ocho goles y dices que no le llevas porque le ves bajo".

Francia está enfadada con su estrella, Kylian Mbappé. Interpretan que antepone los intereses del Real Madrid a los de Francia, algo que se traduce en críticas en prácticamente toda la prensa francesa y en malestar de los aficionados.

Pese a acudir de forma prácticamente ininterrumpida desde 2017, es el tercer partido que Francia disputa con Mbappé fuera de la lista de convocados. El saldo es de dos victorias (1-4 en Israel y 1-2 en Bélgica) y un empate (0-0, frente a Francia).