La duda sin aclarar que Gonzalo Miró tiene sobre Simeone pese a la remontada del Atlético en París: "¿Es la de hoy?"

En el habitual análisis post partido que realizan los entrenadores, Diego Simeone dio las claves de la victoria 'in extremis' del Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes frente al PSG, este miércoles, en la cuarta jornada de la Champions League.

EFE Correa festeja el gol de la victoria para el Atlético de Madrid frente al PSG en la Liga de Campeones

Simeone no ocultó lo que pareció una evidencia: "el PSG fue mejor", pero el Atlético de Madrid tuvo algo de lo que careció el equipo que entrena Luis Enrique Martínez: "El fútbol es contundencia, es lindo el juego ofensivo, pero la contundencia te pone en tu lugar".

El 'Cholo' recuerda, sobre la contundencia, que "con el Lille no la tuvimos y perdimos y hoy el París jugó mejor y nosotros tuvimos la contundencia que nos faltó entonces", en un partido en el que el técnico argentino se rindió al juego del PSG: "Ellos tuvieron muchas ocasiones, es lindo ver cómo juegan, pero nosotros contra el Lille también pudimos marcar tres o cuatro goles y no tuvimos la contundencia que pide esta competición. Hoy ha sido al contrario".

Simeone finalizó su comparecencia en rueda de prensa poniendo en relieve algo que luego sería motivo de controversia en El Partidazo de COPE: "Hoy el equipo se aferró a una idea de juego, que es la que he intentado inculcar desde que llegué. Puede gustar o no, pero hay una idea. Contra el Betis no había nada, pero desde entonces la hemos recuperado".

GONZALO MIRÓ, SOBRE LA IDEA DE JUEGO DE SIMEONE

El Atlético de Madrid de esta temporada es un vaivén de sensaciones, con partidos con mal juegos pero vencidos a un gol determinante al principio o al final del encuentro, o partidos en los que el equipo parece estar mejor y terminar con un resultado adverso.

Pese a que Juanma Castaño cree que "esta idea de juego de Simeone funciona muy poco", Manolo Lama trató de aclarar que la idea que defiende esta temporada el entrenador del Atlético de Madrid es "defender bien y las que generes, meterlas. Esa es su idea. Cuando dice defender bien era, por ejemplo, no dejar espacios a la espalda de los dos laterales. Es decir, que Dembélé y Barcola no corrieran. Eso es lo que quería hoy en el partido. Mientras que lo ha podido aguantar, lo ha hecho. Él tiene una idea y se queda con su idea", analizó Lama pese a que Paco González le rebatió con lo contrario: "Simeone es como Groucho: tienes una idea y si no te gusta, la cambias".

CORDONPRESS Cholo Simeone da instrucciones desde el banquillo durante el partido entre el PSG y el Atlético de Madrid, de Liga de Campeones

Por ese motivo, Gonzalo Miró sigue sin tener claro a qué juega el Atlético de Madrid. Como ya ha dicho en otras ocasiones el comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, cree que se vio un Atlético "muy distinto el día de la Real Sociedad o frente al PSG a lo del día del Lille, por ejemplo. Tu el día del Lille no jugaste en absoluto parecido al partido de hoy porque tu intención de fútbol fue otra".

Y, de entre las dos, para Miró "hay mayores posibilidades de encontrar el camino correcto y de sacar resultados positivos si jugabas como el día del Lille", en el que el Atlético de Madrid perdió en el Estadio Metropolitano perdió por 1-3.

EFE Jan Oblak, arrodillado tras encajar uno de los tres goles que el Lille marcó en el Metropolitano al Atlético de Madrid

Además, cuando Gonzalo compara la plantilla del Atlético con las de algunos de los equipos a los que se ha enfrentado, ve diferencias: "Entiendo que el Atlético de Madrid es mejor que el Celta, que el Athletic de Bilbao, que la Real Sociedad, que el Benfica... y aún así le han dominado. ¿La idea de fútbol, entonces, cuál es? ¿Futbolísticamente hablando es la de hoy o la del Lille?", se pregunta.

A favor de Miró, remó Rubén Martín, narrador del partido en Tiempo de Juego, que puso sobre la mesa el terrible balance de números en contra que cosechó el equipo del Cholo a pesar de la victoria: "Si la idea que persigue es lo de hoy, ¿eso es que te han rematado 22 veces a puerta, que ha habido errores individuales atrás gravísimos, que no tiene la puerta a cero y que ha tirado una vez y metido un gol? ¿Cuál es la idea que el Cholo persigue?", concluyó.