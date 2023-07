Las fechas en las que Kylian Mbappé puede cambiar de opinión sobre su futuro: "El PSG va a presionar"

En unos días conoceremos de manera definitiva dónde jugará la próxima temporada Kylian Mbappé. El jugador ha vuelto a ser protagonista este martes con una entrevista en África, en la que estaba pactado que no le preguntasen por su futuro. El jugador galo ofreció ayer su primera entrevista desde que le comunicara al Paris Saint-Germain, el mes pasado, que no ejercería la ampliación de su contrato hasta 2025, acabando así el mismo en 2024. Ante la falta de titulares, Arancha Rodríguez actualizó la situación de su posible fichaje por el Real Madrid.

La intención del PSG no ha cambiado: si Mbappé mantiene su intención de no renovar, el club parisino tratará de venderle, algo que mosquea a algunos miembros del Tiempo de Opinión de 'El Partidazo de COPE'. La de Kylian tampoco: no ejercerá su opción para renovar automáticamente hasta 2024 y piensa en jugar en el PSG en la 2023/2024. El Real Madrid sigue a la espera, aunque se habla de algunos contactos con intermediarios sin manejar todavía cifras claras. Aunque no habló este martes sobre esto, el jugador finalizó la entrevista dejando en el aire todos los escenarios sobre su futuro.

Así las cosas, el temor del club es que el goleador francés se termine marchando libre el año que viene, otra cuestión que fue valorada en 'El Partidazo de COPE'. Por supuesto que tienen la certeza de que estará para jugar esta campaña, que está por empezar por una cuestión contractual, aunque ellos lógicamente ya piensan en el futuro y no les agrada para nada el hecho de que se vaya gratis. Mientras tanto, siguen resonando las palabras de Mbappé sobre que "jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide".

El calendario lo marca Mbappé

La carta que el PSG envió a Kylian Mbappé el pasado 3 de julio, el club emplazaba al jugador formalmente a llegar a un acuerdo antes del 31 de julio, una vez que no había habido avances en los primeros contactos. Tiene que volver al trabajo el próximo lunes 17 de julio junto al resto de los internacionales. El PSG viaja el 22 de julio a su gira por Japón, donde no es segura su presencia. A partir del 1 de agosto el jugador también habría cobrado la mitad de una de las primas que le quedan por recibir. Arancha Rodríguez da más detalles sobre estas fechas.

Actualmente, el Real Madrid está a la espera de cómo se suceden los acontecimientos entre el PSG y el jugador y existen días clave en este mes de julio para saber lo que pasará con el futuro del francés. Según Le Parisien, el Emir de Qatar estaría cansado de la situación y muy enfadado con este tema y quiere que se vaya ya mismo. Los merengues están pendientes ante cualquier novedad en su caso, sobre todo en las fechas en las que reparó Arancha Rodríguez en 'El Partidazo de COPE'.'.

