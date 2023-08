La reacción de El Partidazo de COPE a las peticiones de Neymar en su contrato

Neymar Jr ya es jugador del Al-Hilal, el acuerdo se hizo oficial este martes. El conjunto árabe pagará unos 80 millones de euros al PSG, más objetivos, y se habla de unas cifras cercanas a los 100 millones netos de salario para el futbolista.

De esta forma, el brasileño sigue el paso de otros futbolistas como Cristiano Ronaldo o Karim Benzemá, que abandonaron la élite del fútbol europeo para acabar en Arabia Saudí.

A pesar de que en can Barça existía el rumor de que el brasileño podría llegar a través de una cesión depués de la confirmación de la marcha de Dembélé al conjunto parisino, al final esta posibilidad no se había contemplado dentro de propio club debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad que preside Joan Laporta.

El Al Hilal ha aceptado una serie de peticiones que Neymar Jr había exigido en su contrato para firmar por el conjunto árabe. Anoche, en El Partidazo de COPE, Abel Madrigal relataba una información contada por 'The Sun', que hasta el momento no ha sido desmentida.

En esta lista que el brasileño habría exigido estaría: una mansión de hasta 25 habitaciones, una piscina de 40x10 más 3 saunas, 8 trabajadores particulaes, una nevera con una serie de zumos y jugos y 9 vehículos de alta gama.

Pero lo que más llama la atención es que cualquier tipo de gasto del brasileño durante su estancia en el el Al-HIlal, el club sería el encargado de cubrir esos gastos, es decir, que el brasileño no tendría que tocar esos 100 millones limpios que percibirá por dos temporadas.

Juanma Castaño: "Nos lo estamos tomando a cachondeo pero esto es obsceno"

El presentador de El Partidazo de COPE se prenguntaba anoche, durante el programa líder de la noche deportiva en radio, quién era capaz de competir con este tipo de ofertas ofrecidas por este tipo de clubes procedentes de Arabia.

"Yo si fuera presidente de un club y me dice un jugador que tiene una oferta de Arabia le digo 'vete', ni te molestes, no te voy a subir un euro. Es un mercado con el que no se puede competir", añadía el presentador.