Las dudas asaltan a Juanma Castaño con la posible convocatoria de Jenni Hermoso

Montse Tomé será presentada este próximo viernes como seleccionadora femenina absoluta, tras ser nombrada por la destitución de Jorge Vilda. El acto tendrá lugar el mismo día en el que la entrenadora ofrecerá su primera convocatoria para la Liga de la Naciones.

España se enfrentará a Suecia y Suiza los próximos 22 y 26 de septiembre, partidos que marcarán el futuro del conjunto nacional en su búsqueda del billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección deberá ganar el campeonato para poder acudir a la cita del próximo año, puesto que el formato de clasificación es diferente al torneo de la categoría masculina.

Las jugadores volverán a reunirse tras conquistar el Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Victoria que desató una tormenta por el polémico beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso, durante la entrega de medallas. Rubiales presentó la dimisión al frente de la RFEF este pasado domingo, pero su salida del organismo del fútbol español no da por cerrado el asunto puesto que la futbolista denunció al dirigente ante la Fiscalía.

La futbolista, ahora, se encuentra en México entrenando con el Pachuca, equipo por el que fichó el verano de 2022. Allí Jenni Hermoso está siendo homenajeada por su club y los aficionados mexicanos. Pero antes de viajar y de presentar la querella contra Rubiales rompió su silencio en varios comunicados. FUTPRO publicó dos textos que contaban con la firma de la jugadora. Y, además, ella misma publicó una carta repudiendo los actos llevados a cabo por Luis Rubiales.

En el primero pidió a la Federación que adoptar "medidas ejemplares" contra el que fuera presidente de la Federación. La jugadora a través del sindicado afirmó: "Pedimos a la RFEF que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy".

En el segundo, firmado por Jenni Hermoso y sus compañeras de selección desmintió con rotundidad las palabras de Rubiales y aclaró que "en ningún momento consintió el beso". Y además aseguraban que no volvería a la llamada de España mientras el presidente, ahora ya expreisdente, continuiba en su cargo.

En el tercero y último la jugadora reconoció que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión".

"No tengo claro que vaya Jenni Hermoso", afirmaba David Sánchez tras la intervención de Armando Martínez Patico, presidente del Pachuca. Y añadía: "Yo no vendría". A lo que Andrea Peláez respondía: "Jenni no tiene nada de lo que avergorzarse o esconderse. Aunque no estoy en su piel...yo iría".

Isaac Fouto recordaba que las 23 futbolistas campeonas del mundo están citadas para la recepción que la Casa Real realizará para homenajearlas. "Si no está convocada...no irá", respondía Juanma Castaño; al mismo tiempo que Fouto recordaba la cantidad de prensa que estará presente la próxima semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pendiente de una posible llegada de Jenni Hermoso.

