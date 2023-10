Las discrepancias que Joseba Larrañaga destaca tras conocer la sala B del VAR: "Evidente".

El Comité Técnico de Árbitros ha desmentido en un comunicado las declaraciones del exárbitro Xavier Estrada Fernández, sobre la existencia de una sala anexa en el VAR en 'Radio Marca'. Según el propio Estrada desde esa habitación hubo comunicación hacia los colegiados designados para los encuentros.

Audio

El primero en hacerse eco de esto fue el 'Diari Ara, que publicaba un reportaje sobre el VOR. "Es una estancia que se utiliza desde hace años por el Comité. Hay dos salas. Una de los técnicos y operarios del VAR y otra de operaciones que no viene reflejada en los estatutos de la Federación, ni en el protocolo VAR, ni en nuestros contratos laborales", afirmaba el colegiado

Y concluía: "Velasco Carballo, Undiano Mallenco y Clos Gómez estaban en partidos como El Clásico en una sala anexa al VAR realizando el seguimiento del partido. Crearon esta sala a partir de la temporada 2021-22 y la 22-23 sin explicarla públicamente, ni a LaLiga, ni a los clubes. A nosotros nos dieron mucho más trabajo con unas responsabilidades que no nos tocaba. Que hubo comunicación es claro, pero tendrían que explicarlo ellos".

Desmentido del Comité

El Comité Técnico de Árbitros ha explicado el funcionamiento de todas las salas y habitaciones del VAR y quiénes están en ellas en un "ejercicio de absoluta transparencia".

"En la primera sala adicional, los técnicos del proveedor tecnológico Hawk-Eye se encargan de la gestión técnica de los partidos (preparación de los encuentros con la producción televisiva, gestión del software, control de los servidores, etc.).



En la segunda, denominada Sala de VAR reservas, se sitúa un árbitro VAR extra para cada uno de los partidos, cuyas funciones son realizar el seguimiento del partido y estar preparado para sustituir al VAR o AVAR en el caso de que hubiera un problema médico.

Imagen de la Sala VAR durante un partido de Primera División.LaLiga

Esta persona facilita a la Comisión Técnica del CTA información inmediata de cualquier problema técnico que hubiera en los partidos o de incidentes extraordinarios (problemas meteorológicos, percances de público, etc.), pero NUNCA interaccionan con el VAR o AVAR del partido salvo, como excepción, para comunicarles que las líneas del fuera de juego enviadas a la producción televisiva no han sido mostradas en el programa, puesto que es ésta la que decide si quiere o no incorporarlas a su retransmisión", es la explicación del comunicado publicado por la Real Federación Española de Fútbol", es la explicación completa de la RFEF.

Por último el CTA quiso recordar que la existencia y uso de estas salas adicionales es habitual en partidos internacionales de UEFA y FIFA. Y recuerda que tanto las imágenes como los audios generados en el VOR durante el partido quedan registrados. Además lamentaron que se pusiera en tela de juicio el comportamiento "profesiones e independiente" del CTA y de los miembros que forman parte del mismo.

Tira y afrloja entre Estrada Fernández y la RFEF

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La relación entre Xavier Estrada Fernández y el CTA no terminó de la mejor forma. El excolegiado ha interpuesto varias denuncias a los dirigentes de los árbitros, entre ellas una tras dirigir un Getafe-Elche desde un parking porque no le dejaron entrar en la sede de la RFEF.

Estrada Fernández ha sido apartado por el CTA de sus funciones.

"La decisión de la Federación se tomó como respuesta a la reclamación efectuada y supuso la realización de su tarea apartado del resos de sus compañeros, en una furgoneta, como represalia por la interposición de la reclamación y con la pretensión de humillar a don Xavier Estrada Fernández frente a sus compañeros", afirmaba el comunicado del colegiado catalán.

Estrada Fernández también presentó una querella por el 'Caso Negreira', que en su momento paralizó la investigación de la Fiscalía. El catalán presentó la querella ante el Juzgazo de Instrucción número 1 de Barcelona.

palabras de Estrada Fernández y el comunicado de la RFEF desmintiendo al exárbitro catalán. Y en El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga y los tertulianos han valorado lasdesmintiendo al exárbitro catalán. Escucha la explicación de Isaac Fouto sobre el VOR

Audio





Mateu Lahoz opina sobre el penalti en el Atlético de Madrid - Real Sociedad

@tiempodejuegocope Mateu Lahoz opina sobre el penalti en el Atlético de Madrid - Real Sociedad ? sonido original - tiempodejuegocope