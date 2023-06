Las cuentas de El Partidazo de COPE sobre cómo pagaría el Real Madrid a Mbappé: "No hacen falta palancas"

Kylian Mbappé informó este lunes al París Saint-Germain que no activará la temporada suplementaria que contemplaba su contrato. Por tanto, no seguirá en el equipo parisino más allá de julio del 2024. La posición del PSG es no dejarlo ir gratis, por lo que se buscaría firmar un nuevo contrato o tratar de venderlo. Al no activar la cláusula, sería libre de negociar con otros clubes a partir de enero próximo, seis meses antes de que finalice su contrato. El Real Madrid se vuelve a colocar en la pole de esta concentración pese a lo sucedido en el pasado, como quedó claro en 'El Partidazo de COPE'.

El PSG ya ha demostrado en el pasado que el francés es su prioridad absoluta, lo que resta opciones a una salida este verano, aunque eso le aseguraría una importante suma de dinero para que salga traspasado. La noticia de la decisión de Mbappé llega tan solo días después de que Lionel Messi, el eje del proyecto en los últimos meses, dejara el equipo y anunciara su partida al Inter de Miami. 'El Partidazo de COPE' analizó en profundidad la situación que queda en el ambiente tras conocer la noticia que adelantó 'L'Equipe'.

El crack de Bondy se siente decepcionado con todas las promesas que le había hecho Al Khelaïfi, allá por el mes de mayo de 2022, y que no se cumplieron. Qatar se plantea vender a su estrella, como conocimos en 'El Partidazo de COPE' para no atravesar por un escenario similar al que vivió durante el año pasado. El club asegura a 'L’Équipe' que no quiere que Mbappé salga gratis, por lo que su salida se está debatiendo en las altas esferas de Doha. Y, ¿cómo puede hacerlo posible en la capital de España? Juanma Castaño y 'El Partidazo de COPE' señalan varias claves.

Parece que ha pasado más tiempo del que en realidad ha transcurrido. Todo indicaba que Mbappé se iba a convertir en jugador del Real Madrid el pasado curso, como se recordó este miércoles en el programa. Con el jugador acabando contrato, sin haber renovado y habiendo dado su palabra al club blanco, a última hora dio un paso atrás para continuar en el PSG, de la mano de un contrato millonario que, además, le daba cierto poder en la parcela deportiva. Ahora, los blancos se encuentran con una situación de plantilla diferente que analizó 'El Partidazo de COPE'.

Desde este verano el club podría buscar una salida si llega una oferta a la altura, cuestión por la que se vuelven a poner los focos en el Real Madrid. Y si no se produce ningún movimiento hasta el día 1 de enero de 2024, en ese instante sería libre para fichar para la campaña siguiente por cualquier club. "Quiero dar las gracias a los aficionados del Real Madrid, entiendo su decepción. Llevo su camiseta desde los 14 años, siempre he soñado con jugar allí, pero espero que entiendan que quiero seguir en mi país", decía el verano pasado. ¿Qué hará este verano?

