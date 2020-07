LaLiga, al saber los positivos del Fuenlabrada, propuso aplazar toda la jornada

Este miércoles ha sido un día de comunicados del Consejo Superior de Deportes, de LaLiga y del Fuenlabrada en relación a lo ocurrido el pasado lunes tras conocerse los positivos en alguno de los jugadores del club madrileño.

El primer en emitir el comunicado fue el CSD y señala a LaLiga y al Fuenlabrada. El CSD censura el procedimiento del organismo del fútbol y critica el viaje del club madrileño.

El Fuenlabrada confirman que los miembros de la expedición que viajaron recibieron tres negativos en sendos test antes de viajar y que en ningún momento han puesto en peligro la salud pública.

LaLiga, por su parte, acusa al CSD de no saberse su propio protocolo al no diferenciar entre aislar y apartar a un positivo y no entiende que haya negligencia por parte ni de ellos ni del club madrileño.

Isaac Fouto ha informado en El Partidazo de COPE que hay varios clubes de Primera y de Segunda que tienen abiertos expedientes por haberse saltado el protocolo de seguridad. Esos clubes son Eibar, Zaragoza, Albacete, Valladolid, Celta, Sevilla y Cádiz. Por tanto, el Fuenlabrada no se encuentra entre esos clubes.

Como venimos contando en COPE, el sábado se confirmó un positivo por CO-VID19 en un jugador del Fuenlabrada y ya fue el domingo cuando se confirman tres positivos en miembros del staff.

Como hemos comentado el resto de los miembros del Fuenlabrada viajaron a A Coruña porque dieron negativo en tres pruebas realizadas antes del viaje y ya fue el lunes a las 17:15h cuando se detectaron seis positivos en jugadores y dos en miembros del staff y media hora más tarde, a las 17:45h se confirman al cien por cien que hay cuatro positivos, tres jugadores y un miembro del staff y fue entonces cuando comienzan los contactos entre la RFEF, el CSD, LaLiga, la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid.

A las 18:15 del lunes hay una reunión entre LaLiga, la RFEF y el CSD para ver qué hacen con la jornada y a esta hora, LaLiga quería aplazar toda la jornada de aquellos partidos donde estuviera en juego el descenso y el playoff.

Pocos minutos más tarde, el presidente Javier Tebas realiza llamadas a algunos clubes para informarles que su partido se va a aplazar y ya fue a las 19:30h, que es a la hora a la que acabe la reunión entre RFEF, CSD y LaLiga cuando se decide que solo se aplace el Dépor-Fuenlabrada.

���� LaLiga acusa al CSD de no saberse su propio protocolo al no diferenciar entre aislar y apartar a un positivo



�� La expedición del Fuenlabrada viajó después de 3 test negativos habiendo estado 48h apartados y no aislados tal y como refleja el protocolo del CSD #PartidazoCOPEpic.twitter.com/11LCkNGZ7H — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 22, 2020

Como ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, Javier Tebas ha enviado una carta al director general del CSD para recordarle que fue LaLiga quien propuso aplazar la jornada y así ahora no habría denuncias.