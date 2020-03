LaLiga garantiza que el campeonato terminará; la Federación baraja otro escenario

LaLiga ha suspendido el fútbol en Primera y Segunda División las próximas dos semanas. No sé sabe ni cuándo ni cómo volverá el campeonato, pero según ha informado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, la intención de LaLiga es que se termine de jugar aunque sea a puerta cerrada. La decisión final no será por parte del presidente Javier Tebas, pues los clubes han calculado el impacto económico que tendría no disputar el Campeonato Nacional de Liga.



Las cifras económicas superan los 600 millones de euros. El Barcelona, líder de la Primera División, perdería unos 160 millones de euros por derechos de televisión, taquillas y abonos. Un caso similar al del Real Madrid. Hay que tener en cuenta que muchos clubes están financiados por bancos, otros tienen créditos de entidades financieras y no existe ningún seguro de LaLiga que cubra una causa de fuerza mayor.



Según ha contado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, hay un plan diseñado para recuperar las jornadas perdidas en un hipotético calendario, incluso con la disputa de la Eurocopa. LaLiga está en permanente contacto con la UEFA por las fechas de la Liga de Campeones y la Europa League.



Ante el temor de los clubes y de los jugadores por la pérdida de dinero ante esta situación de extrema gravedad, LaLiga ha asegurado a El Partidazo de COPE que el campeonato va a terminar sea como sea: con público o a puerta cerrada.



Esta es la intención de LaLiga, pero la Real Federación Española de Fútbol trabaja en un escenario totalmente distinto, según ha asegurado Juan Antonio Alcalá, en El Partidazo de COPE.

En la RFEF no se contempla el regreso del Campeonato Nacional de Liga esta temporada. De hecho, hay un Gabinete de Crisis y la Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales ya trabaja en ello para decidir el futuro de la competición.