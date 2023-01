"En la Kings League no la van a meter": Paco González y Juanma Castaño se mojan tras escuchar a Shakira

Shakira se ha convertido, de nuevo, en el foco de la noticia, por la publicación de su nuevo tema. Se trata de una colaboración con el productor argentino Bizarrap, que lleva por título 'BZRP Music Session #53' y que es toda una declaración de intenciones contra su exmarido, Gerard Piqué.

La canción acumula 25 millones de visualizaciones en menos de 12 horas y es tendencia en redes sociales desde el momento de su salida. La letra está llena de frases hacia el exfutbolista, sin indirectas y obviando las sutilezas. Se trata del tercer tema que la cantante colombiana 'dedica' a Piqué, aunque en esta ocasión, la letra es mucho más contundente.

Sin indirectas ni sutilezas: los dardos de la nueva canción de Shakira contra Piqué El tema de la cantante colombiana y Bizarrap titulado "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", centra la Historia del Día de Herrera en COPE del jueves 12 de enero de 2023 Redacción Herrera en COPE 12 ene 2023 - 08:20

En 'El Partidazo' de COPE han escuchado la canción, en directo, en el momento del estreno, y tanto Juanma Castaño como Paco González y el equipo de comentaristas, al completo, no ha podido ocultar su sorpresa. "Vamos a escuchar, a ver qué dice", comenzaba introduciendo la canción el director de 'El Partidazo'.

La reacción de Paco González y Juanma Castaño a la nueva canción de Shakira

En los tres minutos siguientes, tanto los oyentes como el equipo, escuchaba con atención el nuevo tema. Nada más terminar, sin poder contenerse, Paco González tiraba de ironía y apuntaba: "Está a punto de superarlo". Por su parte, Juanma Castaño no salía de su asombro. "Estoy flipando, no pensé que esto fuera a llegar", eran sus palabras.

En ese momento se iniciaba una conversación entre ambos, que no daban crédito a lo que acababan de escuchar. "Pero va con nombres, y todo, como "pique" o "claramente"", decía Paco. "Es increíble, acabamos de vivir una cosa...", añadía Juanma.





Se fijaban entonces en la repercusión que podía llegar a tener la canción y no se equivocaban. "Todo lo que hace Bizarrap da la vuelta al mundo, no es solo que el mensaje sea especial, sino que se va a repetir por todo el planeta", eran las palabras de González. "No te extrañe que sea número uno en dos o tres semanas", apuntaba Castaño.

En este punto, se paraban a valorar la calidad de la canción, que es realmente pegadiza. "A mi me ha encantado la canción", comentaba Paco, a lo que Juanma añadía que "la canción está muy bien". Sin salir de su asombro decía, "pero una cosa, la canción es una salvajada. Madre mía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





De repente, Fouto decidía intervenir en la conversación. "En la Kings League no la van a meter", decía el comentarista deportivo, provocando las risas en el estudio. En un tono más serio, Helena Condis añadía: "En el Camp Nou y en los estadios de fútbol no descartes que suene. Ahora ya no juega Piqué, pero lo han hecho".

Para terminar, reflexionaban sobre lo que podrá pensar Piqué acerca de la canción, a lo que Juanma se mojaba: "Yo creo que a él le va la marcha, hay un momento donde ella dice que las mujeres antes lloraban y ahora facturan, como diciendo, no te preocupes que de todo esto...".