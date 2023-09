Kepa Arrizabalaga desvela por qué quería "girar a la izquierda" cuando llegaba al Santiago Bernabéu

Kepa Arrizabalaga es el portero titular del Real Madrid en la temporada 2023/2024 por la lesión de Thibaut Courtois. Tuvo siete sesiones antes del viaje a Vigo, donde debutó defendiendo la camiseta blanca en Balaídos. La ausencia del belga trastocó los planes del club merengue a apenas unos días de empezar la temporada 2023/24 de forma oficial y todo acabó con un viejo deseo recalando en Chamartín. Ya había pisado el Santiago Bernabéu, pero este fin de semana vivió su primera remontada y el ambiente que ello trae consigo. Sobre todo esto habló en 'El Partidazo de COPE' este martes.

En la temporada 2017/2018, a pesar de que el Real Madrid venía de ganar su segunda Champions consecutiva con Keylor Navas como portero, los dirigentes blancos vieron en la situación de Kepa una oportunidad de mercado irrechazable. Terminaba contrato con el Athletic a final de ese curso, la renovación estaba parada y la idea era incorporarlo gratis cuando terminase la campaña. Pero Zinedine Zidane no quiso que llegase en ese momento y el portero terminaría viajando a Londres, previa renovación con el equipo vizcaíno, para sustituir al que sí terminaría siendo guardameta blanco, Courtois.

Sus caminos se terminaron cruzando de nuevo este año cuando el belga se lesionó y el vasco estaba a punto de salir a Múnich. Kepa rechazó un contrato plurianual con un gigante del fútbol por un año prácticamente 'a prueba' en el Real Madrid. Toda una declaración de intenciones sobre la que se pronunció con Joseba Larrañaga. Courtois estará entre ocho y diez meses de baja, pero su titularidad no se discute. Un tiempo en el que el de Ondarroa debe ganarse la confianza de la entidad. Ya tiene la del entrenador de porteros merengue, Luis Llopis, determinante en la elección.

Lo que quería hacer en el Santiago Bernabéu

Entrar en el Santiago Bernabéu es hacerlo a un auténtico coliseo. El Real Madrid ha construido en el centro de la capital de España un nuevo estadio donde ya había otro. Lo ha mejorado, le ha dado un aspecto espectacular. No está acabado, pero ya el primer partido de esta temporada dejó a todos los aficionados boquiabiertos. No había nadie que ante el Getafe no mirase hacia el techo retráctil, el videomarcador 360 y todas las novedades que presentaba. Kepa Arrizabalaga no fue uno menos. El vasco llevaba tiempo queriendo hacer algo que le confesó a Joseba Larrañaga.

El Real Madrid volverá a jugar en el Santiago Bernabéu dentro de dos semanas, el domingo 17 de septiembre, tras un parón por selecciones que servirá para seguir avanzando en las obras que en muy poco tiempo estarán finalizadas al completo. Ahí podrá volver a hacer eso que Kepa deseaba tanto. Ahora también el foco de la selección vuelve a mirar a Concha Espina, ya queLuis de la Fuente ya le puso como titular en sus primeros partidos al frente de la absoluta, con la lesión de Unai Simón. El del Athletic parece que seguirá siendo el titular, pero el de Ondarroa ahora ve su suplencia desde un nuevo prisma.

Kepa Arrizabalaga pasó por 'El Partidazo de COPE' desde la concentración de España y explicó la situación por la que pasa la selección española y su fichaje por el Real Madrid. Tras un inicio de temporada inesperado en el que comenzó en Londres, se iba a ir a Múnich y acabó en el Santiago Bernabéu, ahora quiere recuperar la portería de la Selección. El guardameta vasco le cuenta a Joseba Larrañaga más detalles de cómo fueron esos momentos y este nuevo horizonte que le abre ser el hombre que vela por la portería sobre la que más presión recae del mundo.

