Mauricio Pochettino habló de la presencia de Kane en la final. El delantero inglés sigue recuperándose de su lesión en el tobillo, que le hace es ser duda para poder jugar ante el Liverpool.

¿Cómo está Kane?: Está en una buena evolución, todavía no está en el grupo y esperamos que pueda ayudar, jugando de inicio o desde el banquillo o estando en el vestuario aportando.

¿Eres de arriesgar?: Somos optimistas de que pueda ayudar. Hay veces que no hay que preguntar, que tu experiencia, tu capacidad de análisis o de juzgar cuándo un jugador está en forma o te está mintiendo. Es fundamental la experiencia como jugador, entrenador, de nuestro cuerpo técnico y de los médicos, para saber si el jugador está o no… porque si preguntas, el jugador va a decir que está bien, porque yo lo hacía. El fútbol es un juego colectivo, y las individualidades son mejores, pero el Tottenham ha demostrado que con unos nombres u otros hemos ganado o hemos perdido, pero nos hemos plantado en la final sin Kane y superamos al City y al Ajax. Kane es muy importante, pero si está al 100%. Lo fundamental es el equipo, el grupo, revelarnos antes las adversidades. El Tottenham es el primer equipo en Inglaterra que no ficha ningún jugador; que incluso pierde a Dembelé en enero porque quería jugar en China. El equipo es lo más importante. Hoy jugamos la final más importante de clubes en el mundo y el equipo llega por ese espíritu que tiene como colectivo. Eso es una gran enseñanza en el fútbol. Puedes tener el mejor jugador del mundo, pero si esa dinámica colectiva no es acorde a lo que necesitas, no siempre vas a ganar.