¿Podrían jugar Dani Olmo y Pau Víctor la Supercopa de España?

Isaac Fouto informó en El Partidazo de COPE cuáles son los pasos que veremos a partir de este martes para saber si el Barcelona podrá inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Los dos futbolistas han sido convocados por Hansi Flick para viajar con todo el equipo para disputar la Supercopa de España que enfrentará este miércoles a los azulgranas contra el Athletic de Bilbao y para una supuesta final el domingo a partir de las 20:00 horas, que le enfrentaría al Real Madrid o al Mallorca.

X - BARCELONA Convocatoria del Barcelona para disputar la Supercopa de España

Fouto explicó por qué Dani Olmo y Pau Víctor han entrado en la lista si no tienen, ahora mismo, ficha con el equipo: "El CSD tiene que decidir si le da la suspensión cautelar al Barça del asunto de las fichas, pero no lo va a decidir mañana porque lo que va a hacer es presentar el recurso. Esta resolución tardaría tres meses. Pero el Barça por eso pide una cautelar, que tardaría más o menos, dando traslado a las partes, unos cinco días. Es decir, Dani Olmo y Pau Víctor tienen prácticamente imposible estar en la primera semifinal contra el Athletic el miércoles. Y lo que el Barça va a intentar, por eso han viajado, es que la cautelar se conocer, se debería conocer antes del sábado. Así que si llega la final y le dan esa cautelar, podrían jugar los dos si se la dan".

Los juristas del CSD van a tener que decidir si la 'causa de fuerza mayor de la que habla el Barcelona es válida o no: "Lo que va a decidir es si es causa de fuerza mayor que los 28 millones de euros que no estaban o que no estaban visibles para la Liga el día 31 de diciembre, y que los tuvieron tres días más tarde, si eso es una causa de fuerza mayor, como ha legado el Barça. Eso es lo que van a tener que interpretar los juristas del CSD en el artículo 130.2 del reglamento".

Si el CSD tampoco le da la razón al Barcelona, como han hecho la Liga y la Federación, el club azulgrana tendría que acudir a la justicia ordinaria como última oportunidad para poder lograr la inscripción de los dos fubtolistas.