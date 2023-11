Un jugador del FC Barcelona pierde el puesto en el once titular para los partidos importantes: "Para siempre"

Dos años después, el FC Barcelona vuelve a los octavos de final de la Champions League. Sudó muchísimo para conseguir tres puntos frente al Oporto y sellar así su pase. Un partido donde los de Xavi Hernández tuvieron que recurrir al espíritu de las remontadas para lograr un triunfo vital.

Teniendo en cuenta que los resultados no acompañaban y el ambiente se estaba enrareciendo, esto mejorará los ánimos de cara a una cita trascendental como es la de este fin de semana ante el Atlético de Madrid. Pero hay un jugador que seguramente haya perdido su puesto en ese once titular, como remarcó Paco González.

El conjunto culé se vio por detrás en el marcador tras un gol a la media hora de arrancar el partido de Pepê. El Barça no se vino abajo y respondió de manera inmediata con João Cancelo, que volvió a demostrar todo el talento que atesoran sus botas para convertirse en un futbolista decisivo.

Es un jugador que ya con el Manchester City demostró que podía ser no solo el mejor lateral del continente, sino uno de los futbolistas más determinantes de Europa. Aun así, había dudas sobre uno de los mayores talentos que ha parido el fútbol este siglo.

El puesto en el once titular

La formación expresó la gravedad del momento porque no jugaban Lamine Yamal ni Alejandro Balde. Apostó el técnico por los futbolistas expertos y afamados, supuestamente también los más responsabilizados y mejor pagados, como si la jerarquía importara más que los especialistas, futbolistas con callo por delante de los formados en La Masia.

Una alineación de nombres que encabezó el portero suplente Iñaki Peña, obligado por la lesión de Ter Stegen. No fue la panacea. A falta de equipo, Xavi empieza a ganar jugadores o cuanto menos a confirmar la calidad de futbolistas como Cancelo.

El portugués, después de su gran partido, dio el susto cuando pidió el cambio por algún pequeño problema muscular fruto de la acumulación de minutos. Una vez finalizado el partido ha desvelado que: "Mis molestias no son graves, ya en los últimos partidos terminaba un poco cargado del isquio y hoy lo he notado un poco más y por eso he pedido el cambio.

Debería estar todo bien para jugar contra el Atlético". El cambio de Xavi Hernández de pasar a João Cancelo a la izquierda fue un detalle que acabó siendo clave en la remontada azulgrana y que puede mantenerse para el once de gala.

"Para siempre"

El equipo necesitaba despejar todas las dudas respecto al juego de la plantilla y tratar de seguir sumando soldados a la causa. De no ser así, el puesto de Xavi Hernández parecía empezar a correr peligro.

No fue el mejor Barça de la temporada, pero sí dejó algunas señales positivas. Eso sí, el once inicial que ha sacado el técnico ha dejado a un jugador que parece ser el gran señalado por su parte, como remarcó Paco González en El Partidazo de COPE.

A pesar de que tuvo importancia en la consecución del empate en Vallecas, para los partidos importantes no tiene pinta de que vaya a contar.





Alejandro Balde volvió del parón de selecciones en plena forma tras ver su partido ante el Rayo Vallecano. El lateral del Barça tuvo una buena actuación incrementando sus prestaciones tanto en ataque como en defensa.

El defensa culé fue el autor de la asistencia para que el central, Florian Lejeune, se metiera el balón en su propia portería. Pero no solo su contribución se destacó en la faceta ofensiva, ya que también estuvo omnipresente en tareas defensivas. Pero la confianza que tiene el entrenador en el canterano parece no seguir intacta.