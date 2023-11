Manolo Oliveros desgrana la clasificación del Barcelona a octavos de final de Champions: "Se nota"

Xavi ha cumplido una de las misiones que todavía tenía pendientes como entrenador del Barcelona. Por fin, el técnico catalán ha conseguido pasar a la siguiente ronda de la máxima competición europea y además se ha 'asegurado' (tendría que perder por goleada contra el Ambere) hacerlo como primero de grupo, por lo que el rival en octavos de final será más sencillo a priori.

El partido no era fácil. El Oporto, habitual en Champions League, puso las cosas muy complicadas al conjunto culé desde el primer minuto de partido. Una presión muy alta y el gran desparpajo de su línea ofensiva generaron las primeras ocasiones del encuentro a favor del equipo portugués. Iñaki Peña se puso el disfraz de Ter Stegen y salvó al equipo con varias paradas antes de la llegada del primer gol, en el que también realizó una gran atajada en el primer tiro, pero que no pudo hacer nada en el rechace del mismo. La pasividad de algunos jugadores barcelonistas en defensa propiciaron el primer susto del partido.

El defensa portugués del FC Barcelona, Joao Cancelo, celebra el segundo gol del equipo blaugrana | EFE





Como viene siendo usual en las últimas jornadas, el Barcelona comenzó poniéndose por detrás en la primera parte, pero la reacción esta vez no se hizo esperar y Cancelo, con un auténtico golazo, puso el uno a uno en el electrónico dos minutos después del mazazo portugués. El lateral fue un puñal por la banda derecha y ha sido uno de los mejores del equipo culé. Cancelo dio el susto de la noche tras retirarse en el 82, pero los servicios médicos del Barcelona en un primer diagnóstico han descartado una lesión de gravedad.

El otro gran protagonista de la noche fue João Félix. El extremo portugués volvió a ver puerta doce partidos después y dio la victoria a su equipo en un partido esencial para los intereses del Barcelona en la Champions League. Una jugada entre los dos portugueses del Barcelona propiciaron el segundo gol del equipo culé.

DOS AÑOS DESPUÉS, EN OCTAVOS DE FINAL

La imagen de miles de aficionados portugueses en las calles de Barcelona parecía anticipar otra noche amarga para el barcelonismo. Todos tenemos en la retina aquella eliminación en la que miles de aficionados del Eintracht de Frankfurt 'invadieron' el Camp Nou y certificaron uno de los momentos más lamentables que se han vivido en una noche europea en el estadio del Barcelona.

Para suerte del aficionado culé, la actitud de los jugadores en el arranque del partido no dio lugar a comparaciones. Los once titulares del Barcelona salieron a comerse el terreno de juego y a pesar de recibir el primer gol, supieron reponerse instantáneamente del golpe. El Barcelona no podía permitirse otro tropiezo europeo y los jugadores eran conscientes de ello: "Era una final y la ganamos", dijo João Cancelo tras el pitido final. El portugués también habló sobre el cambio de actitud del equipo en la segunda mitad y señaló que "cuando estás con confianza todo sale", e insistió en la idea de que el Barcelona tiene "un grupo de gente adulta y joven espectacular".

Los jugadores del FC Barcelona, Frekie de Jong e Iñaki Peña, celebran la victoria | EFE

Otro de los protagonistas del partido, Iñaki Peña, aseguró que "han cumplido los objetivos que se pusieron cuando salió el sorteo", después de pasar por dos temporadas muy complicadas en competición europea.

XAVI HERNÁNDEZ, MUY CONTENTO POR CUMPLIR EL OBJETIVO

El técnico catalán se mostró muy contento en rueda de prensa y aseguró que es un gran momento para él como entrenador profesional. Xavi ha cumplido uno de los objetivos que se planteó a principio de temporada y se ha ganado un poco más de crédito, tras ser muy cuestionado en las últimas semanas por el mal juego de su equipo en la competición doméstica y europea: "La clasificación significa mucho, cumplimos el primer objetivo de la temporada", aseguró el técnico catalán.

Xavi no dudó en elogiar al MVP del partido y le dedicó las siguientes palabras: "Cancelo ha estado muy bien. Hemos generado muchísimo por su banda y hemos conseguido el empate a los dos minutos de encajar con su gol".

Manolo Oliveros preguntó a Xavi por su decisión de poner a Araujo (uno de los mejores centrales del mundo) de lateral derecho y el técnico catalán aseguró que tanto Koundécomo Araujo tienen la capacidad de jugar en ambas posiciones y que se basa en una decisión simplemente técnica. Por último, Manolo Oliveros, en una nueva edición del Tiempo de Análisis, ha destacado el papel de los dos portugueses del equipo y ha destacado la necesidad y el impulso anímico que supone esta clasificación.

