Juanma Castaño:"En El Partidazo de COPE somos claros: no hay nada que justifique un insulto racista"

Este lunes, Vinicius, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, dio una rueda de prensa en la que, llorando, habló de cómo se siente por los ataques racista que sufre. Vinicius aseguró que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol antes de romper a llorar durante 30 segundos: "El problema que existe en España es que el racismo no es delito. Cada vez me siento más triste, nadie me está apoyando".

Juanma Castaño, en el comienzo de El Partidazo de COPE, quiso dejar claro su opinión y la de la casa sobre la lucha contra el racismo:

"Hoy deberían darse cuenta Vinicius, los clubes, las instituciones... que no hay nada que tenga la fuerza de una persona emocionada delante de una cámara o un micro. Una persona que habla, respira, siente... tiene mucha más fuerza que cualquier comunicado o vídeo o tweet institucional. Hemos vivido lo que teníamos antes: periodistas preguntando y el protagonista respondiendo, una persona dando su punto de vista, angustiada y preocupada; algo que tendría que haber pasado mucho antes. Gracias a la rueda de prensa sabemos que Vinicius está sufriendo de verdad, que tiene una batalla contra el racismo que supera incluso su carrera como futbolista. La pone a la misma altura.

El ponerse delante de los periodistas, sin papeles, es un gesto por parte de Vinicius y de Brasil valiente. Lo ha hecho sin saber cuáles iban a ser las preguntas. Ha dicho que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol y que no entiende que, con todo lo que está pasando, no haya sanciones contra los racistas.





Deberíamos centrarnos en los que insultan, no en a quién insultan. No hay justificación para un insulto racista. Se ha buscado un nexo de unión entre Vinicius y los insultos y eso es un arma para el racista. No hay un regate, un mal gesto, una bicicleta, que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que pueda acometer un futbolista que se merezca un 'mono de mierda', y ese es el problema. En España se dice que estamos contra los racistas, 'pero'... y ese 'pero' es lo que ha justificado lo que ha pasado en los campos. A la lucha contra el racismo hay que quitarle los 'peros'.

Si Vinicius es el único jugador negro al que insultan, da igual, la pregunta es ¿hasta cuándo va a haber insultos racistas en España? y ¿por qué hemos mirado para otro lado tanto tiempo?.

Vinicius se seca las lágrimas en la rueda de prensa previa al España-Brasil. EFE.





Aquí en El Partidazo de COPE tenemos que ser absolutamente claros; la línea de este programa y de esta radio es absolutamente clara: no hay nada que justifique un insulto racista. Si no soporta a Vinicius o le cae mal, le silba, le abuchea, pero no le grite 'mono de mierda'. Usted tiene todo el derecho del mundo que le caiga mal, pero eso no da derecho a decir 'negro de mierda'.

En el 'pero' ha estado el problema; no debe haber 'peros'. Una cosa es soportar el grito desalmado en el campo y otra es estar en casa viendo un partido y que haya vídeos en las redes de que la gente entra al campo gritando 'Vinicius, eres un mono' o pongan un muñeco colgado de un puente donde pone 'Vinicius, muérete'.

Es normal que Vinicius esté sensible con todo eso porque debe estar asustado con las cosas que ve y que le dicen. La normalidad no debe ser que ocurra; es señalar al que lo hace, no al que lo recibe. Gritar 'mono de mierda' es un delito que atenta contra la dignidad de Vinicius y contra millones de negros y eso no se debe consentir en España. Hoy Vinicius lo ha puesto en carne y hueso; eso hacia falta, que saliera y se emocionara.

Tiene toda la razón del mundo: no somos un país racista pero hay muchos racistas. Este no es un problema nuestro, es un problema global".