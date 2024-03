Dani Senabre pide perdón por su torpeza en Twitter: "Pido disculpas y me sabe muy mal"

Una de las polémicas que más ha resonado este lunes en las redes sociales vino por un 'retuit' del comentarista de COPE, Dani Senabre, sobre Vinicius, después de que el futbolista del Real Madrid protagonizara una rueda de prensa en la que denunció, entre lágrimas, el racismo del que es víctima en el fútbol español.

Vinicius y Rudiger celebran un gol a favor del Real Madrid. CORDONPRESS





Por lo que el propio Senabre ha calificado como "una torpeza" de la que se retractó en pocos minutos, la situación generó una larga retahila de insultos y descalificaciones de las que el periodista se defendió en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Cuando a Senabre le avisaron del error que había cometido, varios usuarios de Twitter habían capturado la interacción del periodista y la utilizaron para cargar contra él.

Juanma Castaño le dio la oportunidad de explicarse, y Dani Senabre aprovechó el arranque de El Partidazo de COPE para dar su versión sobre los hechos.

Dani Senabre se disculpa por su torpeza

"Estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que me representan. Y entre los retuit que hice, había uno que comparaba a Vini cuando tiene que promocionar un documental, y a Vinicius llorando; y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo y aparecía lo que a mí me parecía un 'tío' en una tumbona tomando un daikiri. Lo he retuiteado y me he quedado tan ancho", comentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al poco de ese retuit, es Juanma Castaño -como desveló Senabre- quien le avisa, quien "me hizo ver que no era un tío tomándose un daikiri: era el dibujo de un mono tomándose un daikiri".

Dani deshizo la acción, pero ya era tarde. "Mi torpeza ha generado una situación de polémica total. Hoy me lo merezco por torpe, pido disculpas y me sabe muy mal, pero también digo que vivimos en un mundo maravilloso en el que me han acusado de racista".

El enfrentamiento de Senabre con tuiteros por la polémica

Senabre aprovechó también para defenderse de los ataques recibicidos por este infortunio.

"Llevo una vida de 40 años enfrentándome a fachas, nazis, racistas y gente que odia a otra gente por pensar diferente. Y me tiene que venir esa misma gente: fachas, naiz y racistas disfrazados de defensores momentáneos -mientras Vinicius juegue en el Real Madrid lo son- de los Derechos Humanos a decirme que soy un racista", denunció.

ESCUCHA LA INTERVENCIÓN COMPLETA DE DANI SENABRE SOBRE LA POLÉMICA GENERADA POR SU DESPISTE EN TWITTER

Audio





Incluso leyó una amenaza de muerte, que Senabre replicó en su cuenta de Twitter pese a que, después, su autor decidió eliminarlo. "Mi favorita es un 'follower' (seguidor) que me ha dicho 'vamos a por ti, te vamos a matar porque eres un racista, maricón de mierda'; es decir, alguien que para hacer ver mi supuesto racismo ha recurrido a la homofobia", aclaró antes de volver a pedir perdón.

"Pido disculpas por mi torpeza, por mi mirada estúpida sobre ese dibujo, pero también digo que no es normal lo que está sucediendo", concluyó.