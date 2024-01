Juanma Castaño, sorprendido con lo que Pedro Martín opina del derbi madrileño: "Me lo discutiste"

El nivel de LaLiga en el contexto de las cinco grandes ligas ha ido en decaida en los últimos años en comparación con la Premier League. No obstante, los grandes equipos españoles son los que han dominado durante muchas temporadas la Champions y la Europa League. En lo que respecta al campeonato doméstico, la Primera División cuenta con partidos del mejor nivel deportivo y de entretenimiento para el espectador con 'El Clásico' y los diferentes derbis.

Los mejores enfrentamientos en España

LaLiga sufre continuas subidas y bajadas de nivel desde la salidas de las grandes estrellas como Leo Messi o Cristiano Ronaldo; sin embargo, el nivel competitivo a nivel europeo y dentro de la propia Liga sigue siendo muy atractivo para los espectadores. España cuenta con grandes derbis que despiertan la pasión y las ganas de ver fútbol de los aficionados como pueden ser los Sevilla - Betis, Real Madrid - Atlético de Madrid o Athletic Club de Bilbao - Real Sociedad, entre otros tantos.

Derbi Sevilla - Betis.EFE





El considerado partido de partidos también lo tiene la competición española. Esto hace referencia a 'El Clásico' entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Este choque hace que personas de todo el muno, les guste más o menos el fútbol enciendan su tele o se reunan con amigos y familiares para ver el partido. El último enfrentamiento entre los dos equipos ha sido en la final de la Supercopa de España, que acabó con victoria blanca (4-1).

¿El mejor partido del mundo?

'El Clásico' de España, el Barcelona - Real Madrid es el mejor partido posible del mundo para la mayoría de aficionados, aunque no todo el mundo piensa igual. Pedro Martín saca un recuerdo al respecto con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Hace 30 años ya hablamos sobre esto. Yo te dije que el Real Madrid - Barça es el mejor partido del mundo, me lo discutiste y el tiempo me ha dado la razón", le recriminó el periodista en el programa.

Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona.EFE





Los partidos entre estos dos equipos generan una gran expectación a nivel español y europeo, sobre todo, en los casos en los que del resultado entre ambos se decide un título, como fue el último enfrentamiento en la Supercopa de España del pasado 14 de enero. La victoria madridista en este choque significó la 13º edición que levanta el conjunto merengue en su historia.

El gran derbi

El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid es uno de los grandes partidos posibles. En menos de un mes los dos equipos de la capital española se van a ver la cara en tres ocasiones. Por el momento ya se han disputado dos de ellos, el primero de ellos en la semifinal de la Supercopa de España (victoria blanca) y en los octavos de la Copa del Rey (triunfo rojiblanco). No obstante, todavía queda por jugarse el derbi en la jornada 23 de LaLiga el próximo domingo 4 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Derbi Atlético de Madrid - Real Madrid de la Copa del Rey.EFE





Pedro Martín alabó el nivel del derbi entre el Real Madrid y el Atlético en El Partidazo de COPE. "LaLiga vende al mundo que tiene el mejor partido del mundo, que es verdad con el Real Madrid - Barça, pero también tiene que vender que este es el mejor derbi del mundo, no hay más", aseguró el periodista sin dejar lugar a dudas al respecto, rechazando en antena alguno como el Inter - Milán.

