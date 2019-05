Juanma Castaño, sobre Ramos y Florentino: "No creo a ninguno, se la han clavado por la espalda entre ellos"

"El Partidazo de COPE" arrancó este jueves con la reacción de Juanma Castaño a la comparecencia de Sergio Ramos en la que el futbolista confirmó que seguirá en el Real Madrid. Castaño destacó que el jugador había caído en diversas contradicciones durante dicha rueda de prensa y considera que tras este capítulo queda "tocado" como capitán del equipo blanco. "Le admiro como futbolista, pero he sentido una decepción enorme hoy. Nosotros hemos contado la verdad. Sabemos lo que Ramos piensa del entorno de Florentino Pérez, sabemos cómo él ha filtrado noticias y hoy hemos tenido que verle haciéndose el sorprendido como si la prensa se hubiera inventado todo", ha detallado. Y cree que el camero ha cambiado su estrategia porque la afición madridista no le ha apoyado. "A Ramos le ha sorprendido la reacción de la gente, que no se ha puesto de su lado", ha contado.

A Castaño le ha sorprendido también que Ramos haya lanzado un órdago con una oferta de China. "Por dignidad profesional no puedes ser el capitán del Real Madrid y decir que te vas para ir a China. En el delirio, ha llegado a decir que jugaría gratis en el Real Madrid. Que lo cumpla. Que coja los 12 millones por temporada y los done", dijo el director de "El Partidazo de COPE". Y añadió: "Hace cuatro años, Ramos amenazó al Real Madrid para ir al Manchester United si no le subían el sueldo. Ahora llega la Selección, la boda… Esta película la hemos visto. Ramos y Florentino van a acabar mal porque es lo mismo que sucedió en 2015. Escuchando a los dos, no me fio ni de Ramos ni de Florentino. Los dos se la han clavado entre sí por la espalda".

"Que nadie deje por mentiroso a la gente que ha contado noticias. Capitán y presidente del Real Madrid: ojalá hayáis aprendido de lo que habéis hecho y la vergüenza que es para la institución que ambos estéis enfrentados de manera pública como se ha demostrado en las últimas semanas", finalizó Juanma Castaño antes de abrir el Tiempo de Opinión, en "El Partidazo de COPE".